- Необоснованные сплетни о ней и Джонни Деппе.

Дженна Ортега, 21-летняя актриса, с улыбкой отвергла слухи о романтических отношениях с Джонни Деппом, 61-летним актером, как самые невероятные сплетни, окружающие ее. Ни один из артистов не был связан, и они никогда не пересекались, как она рассказала BuzzFeed Celeb во время интервью. "Это просто безумие для меня", - выразила она в видео.

"Я нашла это забавным"

Ортега объяснила, что никогда не выражала подобных чувств и просто хотела сохранить свою частную жизнь, когда появлялись спекуляции. "Я нашла это забавным", - вспоминает она эпизод на съемочной площадке "Библейского Библейского" (2024). "Я была с Ричардом Э. Грантом, и он подошел ко мне, сказав: 'Так, вы и Джонни...' Мне пришлось посмеяться, потому что я не знала этого человека", - вспоминает она момент.

В августе 2023 года таблоидный сайт "Девсмои" подогрел слухи о возможном романе Ортеги и иконе "Пиратов Карибского моря". В то время СМИ предположили, что оба появятся на экране в сиквеле классического фильма "Библейский Библейский" (1988). Ортега опровергла слухи через свою историю в Instagram, как сообщают СМИ.

Представитель Деппа ответил

Представитель Деппа заявил NME в заявлении, что Депп "возмущен этими безосновательными и злобными слухами, которые созданы для того, чтобы навредить его репутации и профессии". Депп "не был вовлечен в какое-либо сотрудничество с ней и не планирует этого".

Ортега появится в "Библейском Библейском" 12 сентября, в то время как Депп посвящает свои режиссерские таланты новому проекту. Он представит фильм "Моди - Три дня на крыле безумия" на кинофестивале в Сан-Себастьяне, как объявила его продюсерская компания IN.2 Film. Биографическая драма станет вторым режиссерским проектом звезды.

Во время съемок "Библейского Библейского" (2024) Дженна Ортега поделилась смешным моментом с актером Ричардом Э. Грантом, шутя о упорных слухах о ней и "Джонни Деппе". Ортега также прокомментировала эти спекуляции в своей истории в Instagram, отрицая романтические отношения с актером "Пиратов Карибского моря" в ответ на слухи, опубликованные "Девсмои" в августе 2023 года.

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