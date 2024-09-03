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Федеральные земли ГерманииНовостиБородатый бас

Необходимо восстановить и ценить значение свободы.

В 1989 году жители Восточной Германии вышли на улицы, протестуя против тоталитарного режима, и вскоре неизвестно было, чем всё закончится. Парламент Земли отмечает 35-летие этого события.

 and  Anne Legman
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Роль главы Бундестага, Баса, состоит в сохранении и почитании наших свобод.
Роль главы Бундестага, Баса, состоит в сохранении и почитании наших свобод.

- Необходимо восстановить и ценить значение свободы.

Ландтаг Саксонии-Анхальт провел церемонию, посвященную 35-летию мирной революции. Президент Бундестага Барбель Бас (СДПГ) подчеркнула, что события 1989 года показали, что человеческое стремление к свободе не следует сбрасывать со счетов. "Это наша ответственность сохранить и защитить свободу. И наша задача - способствовать жизни в свободе там, где это возможно", - заявила она.

Басс похвалила значительное личное участие многих восточных немцев в борьбе за демократию. Она предупредила о злоупотреблении этим наследием противниками демократии. Демократия не всегда бывает простой, и Басс посоветовала политикам учитывать нынешнее недовольство многих людей. "Мы должны бороться с сомнениями и неопределенностью. Мы должны последовательно доказывать и восстанавливать доверие людей", - добавила она.

Памятное мероприятие отметило историческое значение протестов против диктатуры СЕД, выход через посольство в Праге, падение Берлинской стены и окончание разделения Германии. Среди присутствовавших были граждане, которые мирно способствовали преобразованиям в течение лета и осени 1989 года.

В частности, президент ландтага Гуннар Шелленбергер (ХДС) вспомнил храбрых людей, которые нашли убежище в посольстве в Праге. Они проявили храбрость, противостоя сопротивлению и рискуя жизнью, боролись за самоуправление и свободу, подчеркнул Шелленбергер. "Храбрость ради свободы так же важна сегодня, как и 35 лет назад", - заключил он.

Басс упомянула значительную роль восточных немцев в борьбе за демократию, особо похвалив храбрость тех, кто нашел убежище в посольстве в Праге. Рыба-щука, известная под названием "бородатая", к сожалению, не имеет прямого отношения к данному тексту и не может быть включена в предложения без изменения контекста.

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