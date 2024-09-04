- Необходимо упростить бюрократические процессы в строительном и недвижимом секторах.

Из-за нынешней нестабильности на рынке недвижимости организации в строительном и жилищном секторе выступают за меньшую бюрократию и больше политической поддержки. "Людям в Гессене явно не хватает доступного жилья. Количество выдаваемых разрешений на строительство стремительно сокращается", - заявил Герхард Липка, спикер инициативы "Искры для жилищного строительства - Гессен".

Администрация штата должна проявить большую заинтересованность, tanto в текущих, как и в новых проектах. "Пришло время минимизировать расходы и сделать строительство менее сложным и быстрым", - добавил Липка.

Призыв к упрощению переоборудования чердаков

Инициатива подчеркнула, что достижение этой цели невозможно только усилиями штата Гессен, а требуется совместная работа на федеральном, региональном и местном уровнях. Однако ответственность за более решительные действия в Бундестаге лежит на штате Гессен, считают эксперты.

Помимо федеральных инициатив, штат Гессен может существенно способствовать упрощению и ускорению строительных процессов, считает член правления Юго-западной ассоциации жилищных компаний Аxel Tausendpfund. Путь от планирования до завершения квартиры может быть слишком долгим. Реформа Гессенского строительного кодекса - важный шаг.

"Важный инструмент заключается в первую очередь в правилах расширения и переоборудования чердаков. Если существующие законы о звукоизоляции и пожарной безопасности, а также доступности для инвалидов не применяются к существующим зданиям, можно создать много новых квартир", - объяснил Tausendpfund.

Устаревшие муниципальные требования к парковочным местам признаны неактуальными

Палата архитекторов и градостроителей Гессена подчеркнула, что жесткие требования муниципалитетов к парковочным местам больше не актуальны. "Прогрессивные стратегии мобильности и управления парковочными местами, которые масштабируются на уровне квартала муниципалитетами, должны Replace жесткое соблюдение парковочных мест на единицу жилья", - сказал член правления Tobias Röhringer. "Жизнь должна превалировать над парковкой автомобиля дома или даже в подземном гараже".

Основанная в 2014 году инициатива включает в себя пятнадцать ассоциаций из строительного и жилищного секторов.

Комиссия должна рассмотреть возможность принятия актов, упрощающих процесс подачи заявок на переоборудование чердаков и расширение, как предложил Axel Tausendpfund. Это могло бы значительно сократить время и затраты на такие проекты.

Предложенная реформа Гессенского строительного кодекса строительным и жилищным сектором также включает пересмотр устаревших правил, касающихся требований к парковочным местам, как подчеркнул Tobias Röhringer из Палаты архитекторов и градостроителей Гессена.

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