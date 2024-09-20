Необходимо тщательно изучить представленные футбольные видео доказательства.

В хоккее на льду часто бывает много споров и путаницы каждые выходные. В таких видах спорта, как фехтование или борьба на Олимпийских играх, это приводит к частым перерывам. Однако в немецком хоккее на льду видеоповтор стал триумфальной историей, начавшейся примерно 25 лет назад. "У нас это работает очень эффективно", - заявляет CEO DEL Гёнот Трипке, "это самопомощь для арбитра, а не внешний контроль. Никакого дополнительного арбитра или босса, который сказал бы ему, что делать".

Deutsche Eishockey Liga принесла эту техническую помощь на поле в сезоне 1999/2000 - во время плей-офф. "Сначала у нас было всего два VHS-видеомагнитофона и монитор в кабинете хронометриста", - вспоминает Йёрг фон Амельн, который тогда и сейчас отвечает за операции DEL. Традиционные судьи ворот в своих маленьких коробках, которые сигнализировали гол, зажигая зеленый свет, считались устаревшими.

"Мы были пионерами в Германии", - говорит фон Амельн, "другие лиги копировали нас один за другим". Сначала была всего одна камера для повтора, и в трансляциях тогдашнего телевизионного партнера Premiere также были доступны дополнительные телевизионные изображения на другом видеомагнитофоне. Принимались решения только о голах: был ли шайба за линией? Был ли нападающий в положении "вне игры" в воротах? Была ли шайба забита ногой? Был ли вратарь помещен?

В отличие от футбола или НХЛ, нет видеосудьи или VAR, вмешивающегося извне. "Арбитр на льду должен принять решение, прежде чем уйти со льда", - объясняет фон Амельн, "изображения должны полностью противоречить его решению. Если нет, оно остается в силе". Серьезные ошибки редки, в основном потому, что видеоповтор вообще не используется. Например, в 2021 году, когда шайба проскользнула через дыру в воротах Аугсбурга, или в 2023 году, когда шайба была забита в ворота Штраубинг, скользя под перекладину.

В отличие от футбола, где также речь идет о пенальти и красных карточках, видеоповтор изначально касался только решений о голах. Только в последние три года серьезные фолы могут быть подтверждены или смягчены с помощью видеоповтора - теперь, благодаря телевизионному партнеру Telekom, в HD и с разных ракурсов на каждой игре. С прошлого сезона можно проверить, была ли шайба незаконно заброшена через Плексиглас. Самое последнее нововведение: все арбитры объясняют свои решения, в том числе после видеоповтора, через микрофон и динамики на арене. Они также могут лучше общаться друг с другом на льду с новой системой. "Даже НХЛ смотрит на эту функцию", - говорит фон Амельн.

Конечно, всегда есть место для улучшений: фон Амельн хотел бы иметь три камеры на стойке ворот - финансовый вопрос. Часто спорят, должны ли тренеры иметь право требовать видеоповтор, как в НХЛ. "Такого запроса еще нет", - говорит фон Амельн. Количество видеоповторов уже достаточно высокое, с 214 для голов и 91 для пенальти в прошлом сезоне. 28 решений о голах были изменены. "Это, безусловно, успех", - подчеркивает фон Амельн.

Введение видеоповтора в немецком хоккее на льду, начавшееся примерно в 1999/2000 годах, превратило его в спорт, в котором минимизированы спорные решения. В отличие от футбола или НХЛ, нет внешнего видеосудьи или VAR, вмешивающегося в матчи по хоккею на льду.

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