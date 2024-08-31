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КультураНовостиКадер Лот

"Необходимо относиться к супругу сурово": Мола Адебиси в очередной раз удивляет

На базе в джунглях, Мола Адебси не отличается значительными академическими успехами, вместо этого вызывая скандал своими спорными заявлениями о женщинах. Во время полуфинала модератор превысил границы, что расстроило Сара Кнаппик.

 and  James Williams
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В своем доме он сам провозглашает себя 'Законом': Мола Адебиси в легендарном джангл-кэмпе
В своем доме он сам провозглашает себя 'Законом': Мола Адебиси в легендарном джангл-кэмпе

- "Необходимо относиться к супругу сурово": Мола Адебиси в очередной раз удивляет

Статус легенды Молы Адебиси в основном приписывается его участию в знаменитом "Ибице" сезоне. В то время он играл второстепенную роль, а Ларисса Маролт была главным катализатором волнений и возмущений. Тем не менее, именно Мола смог заполучить место в летнем лагере легенд. В этом лагере Мола не так уж и знаменит своей победной натурой, а скорее за его необычные взгляды на гендерные роли.

Мола Адебиси снова поднимает волну

Во время полуфинала Саре Кнаппик и Георгине Флёр Бюловус не понравились взгляды Молы на гендерные роли и женщин. Обсуждаемая тема была "Плохие парни". В то время как Кадер Лот и Даниэла Бюхнер утверждали, что предпочитают плохих парней, Георгина призналась, что ей бы хотелось встретить "да-меня". всего несколько дней назад Георгина рассказала о домашнем насилии в своем прошлом Relationship.

Мола не мог удержаться от комментариев о их пристрастии к плохим мужчинам. Он сказал: "Вы не можете плакать, если вас ударили по лицу". Это было сюрпризом, учитывая, что и Георгина, и Даниэла Бюхнер также говорили о своем опыте домашнего насилия.

Мола не мог понять, почему некоторые женщины называют мужчин "слишком милыми". Он спросил: "Как можно быть слишком милым?" Он добавил: "Вы должны быть жестоки со своей женой время от времени, чтобы она уважала вас". Это заявление шокировало Сару Кнаппик, и она с трудом сдерживала свои эмоции. "Это почти перешло границы для меня", - призналась она в джунглевом телефоне.

Сара Кнаппик потрясена

Разговор не закончился. Джиджи Бирофио признался, что предпочитает, чтобы его партнерша одевалась соблазнительно, когда они вместе, но не когда она одна. Кадер Лот был шокирован и спросил: "Вы используете внешний вид своей жены, чтобы почувствовать себя мужчиной?" Мола пошел еще дальше, заявив, что если его жена будет подходить к мужчине в его присутствии, он мог бы сказать, что она занята, но если она будет одна и мужчина будет настойчив, у него не будет власти вмешиваться. "Тогда я скажу: 'Нет, это невозможно'", - сказал он. Мола утверждал, что имеет право накладывать ограничения на свою жену.

Архаичные взгляды Молы шокировали его товарищей по лагерю. "Я не думаю, что кто-то должен говорить мне, что делать. Я свободный дух и хочу жить так. Но вы можете обсуждать вещи, но говорить взрослым, что делать, я не думаю, что это хорошо", - объяснила Георгина. Кнаппик также была тверда в своей позиции. Она считала убеждения Молы "бредом".

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В ответ на комментарии Молы Сара Кнаппик выразила свое несогласие, сказав: "Я полностью не согласна с взглядами Кадера Лота на женщин и отношения". Позже она поделилась своими мыслями со зрителями, сказав: "Я нашла заявления Кадера Лота о женщинах и отношениях оскорбительными и оскорбительными".

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