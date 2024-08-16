- Необходимая помощь после наводнения в Карлсруэ

Полиция очищает улицы водомётами после наводнений. Уборщик готовит еду для тех, кто не может приготовить горячую пищу дома. Группа из КСК протягивает руку помощи. В пострадавших районах округа Карлсруэ продолжаются работы по уборке и восстановлению три дня спустя. Город Бруксаль сообщает, что почти все улицы подключены к электросети. В муниципалитете Гондельхайм ускоряется вывоз мусора. "Ни одна улица и ни один человек не будут забыты."

Бруксаль призывает: "Срочно нужны волонтеры." Заинтересованные могут зарегистрироваться, позвонив по номеру 07251 79779. Гондельхайм открыл счет для сбора средств на помощь пострадавшим от наводнения.

"Ужасная смесь"

Мэр Гондельхайма Маркус Рупп описал шторм на веб-сайте муниципалитета как "почти библейскую катастрофу". Река Заальбах резко поднялась во вторник вечером, когда на один квадратный метр выпало 130 литров дождя из упорного грозового фронта. "Это была ужасная смесь, против которой, на мой взгляд, мало какой защиты", - написал Рупп. Защита от наводнений - не статическая конструкция.

Руководитель округа Карлсруэ Кристоф Шнаудигель (ХДС) был шокирован масштабами разрушений во время обхода Гондельхайма, сообщил Рупп.

Чтобы облегчить быстрый и незатруднительный вывоз мусорных куч, они решили установить больше контейнеров для смешанных отходов, в том числе бытового мусора из испорченных морозильников. Как только контейнер заполнится, его заменят на новый.

Еще много работы

Рупп поблагодарил многих, часто добровольных помощников, в том числе тех, кто имел опыт от сильного наводнения в долине реки Аhr три года назад. Садовый центр и местные фермеры также приняли участие в уборке муниципалитета. "Я мог бы назвать много других примеров и, безусловно, что-то пропустил в сегодняшней суете", - написал Рупп. "Так что кратко для всех: вы великолепны и большая помощь для нас всех!"

Однако многие предложения нужно скоординировать. Он получил более 250 звонков, сообщений в WhatsApp или электронных писем на свой телефон.

Питание будет предложено в зале Заальбах в выходные. Около 100 осушителей будут розданы пострадавшим. Однако Рупп также подчеркнул, что еще много работы предстоит сделать. "Для этого нам всем нужна терпение."

Центр защиты прав потребителей объявил о бесплатных консультациях на месте для оценки степени повреждения отопления и фасада. Если отопление нужно заменить, энергетические консультанты предоставят обзор технически разумных решений и возможностей финансирования. "Если фасад поврежден, эксперты посоветуют, как высушить и энергоэффективно отремонтировать здание."

Центр защиты прав потребителей предложил провести бесплатные консультации на месте для оценки содержания жира в пострадавших холодильниках по весу, так как многие морозильники были повреждены. Гондельхайм, осознавая необходимость дополнительных ресурсов, запросил волонтеров с опытом работы с такими "другими" материалами отходов.

Читайте также: