Немецкие железные дороги пытались скрыть проблемы с платформой станции.

Теперь ясно, что Deutsche Bahn (DB) сталкивается с серьезными проблемами, связанными с персоналом диспетчерских. Эти проблемы существуют уже давно, что привело к отмене тысяч региональных поездов в 2022 году. Однако DB пытается скрыть полную картину этих проблем.

Об этом свидетельствуют документы, полученные "Süddeutschen Zeitung" (SZ), некоторые из которых были засекречены, а другие нет.

Эти документы относятся к процедуре BK10-23-0255_Z в Федеральном сетевом агентстве в Бонне. В них содержится призыв к Deutsche Bahn Infrago, компании, ответственной за управление железнодорожной сетью и станциями, нанимать и обучать достаточное количество персонала для диспетчерских. Когда ведомство запросило подробности о масштабе проблем и их последствиях, ему предоставили не засекреченные документы для использования. Другие участники процесса и заинтересованные в бесперебойной работе диспетчерских стороны должны были получать в основном засекреченные документы.

Оригинальные документы раскрывают, когда начались эти проблемы в диспетчерских. В 2021 году, при 688 диспетчерских, лишь немногие были временно неработоспособны. В следующем году цифры резко возросли: 4165 диспетчерских были неработоспособны в течение часов из-за нехватки персонала. В первой половине 2023 года эта цифра составила 2459. Эти проблемы повлияли на железнодорожное движение: серьезные проблемы в контрольных центрах привели к отмене 6856 региональных поездов в 2022 году. В первой половине 2023 года это число составило 3388. Нет recente данных.

С точки зрения Deutsche Bahn Infrago, все это является "конфиденциальной коммерческой и торговой тайной, которую не следует раскрывать в деталях неограниченной публике и также не следует раскрывать отрасли". Это позиция компании DB, как указано в решении Административного суда Кёльна от февраля 2024 года. Однако суд не согласился и приказал Deutsche Bahn Infrago поделиться своими документами со всеми 15 участниками процесса. Теперь об этом знают - и общественность.

Экономический эффект проблем с персоналом диспетчерских Deutsche Bahn значителен, что привело к отмене тысяч региональных поездов в 2022 году. Чтобы справиться с этими вызовами, Федеральное сетевое агентство срочно советует Deutsche Bahn Infrago нанимать и обучать больше персонала.

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