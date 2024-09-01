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Немецкие власти будут обучать и обучать имамов на местах

В Германии большинство имамов обычно отправляются из иностранных наций и финансово поддерживаются из тех же источников. Правительство Германии начало некоторые первоначальные меры, в то время как фракция ХСС в Баварии выступает за более широкие действия.

 and  Mark Rodriguez
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Клаус Холечке, глава фракции ХСС, выступает за домашнее обучение мусульманских имамов в Германии...
Клаус Холечке, глава фракции ХСС, выступает за домашнее обучение мусульманских имамов в Германии перед предоставлением духовного руководства.

- Немецкие власти будут обучать и обучать имамов на местах

Христианско-социальный союз (ХСС) в ландтаге Баварии выступает за ограничение иностранного влияния на имамов в немецких мечетях. По словам лидера фракции Клауса Холетшека, имамы, которые не прошли обучение в Германии, не должны иметь права работать здесь. В настоящее время большинство исламских духовных лидеров, работающих в Германии, не проходили обучение в стране.

В стране в целом существует базовая подготовка имамов, но она доступна только в Исламском колледже в Оснабрюке, где в прошлом году окончилось обучение 26 человек. В Баварии в Университете Эрлангена есть бакалаврская программа "Исламские религиозные исследования", но она не приводит к признанной сертификации имама. Расширение программы рассматривается, согласно университету.

"Имамы на основе Конституции"

"Многие имамы, действующие в Германии, в настоящее время направлены из-за рубежа", - заявляет Холетшек. "Нам нужна прозрачность в обучении и стандарты, соответствующие нашим принципам!" Он подчеркивает важность обеспечения того, чтобы проповедники и мусульманские духовные лидеры придерживались конституции. Критики утверждают, что имамы, направленные Турцией, в основном служат для укрепления ислама турецкого государства. В результате федеральное правительство ранее заключило соглашение с Турцией, согласно которому ежегодно в Германии должно готовиться 100 имамов, которые в конечном итоге заменят государственных духовных лидеров.

"Федеральное правительство в настоящее время действует хаотично против политического исламизма", - заявляет Холетшек. "Несомненно: при соблюдении религиозной свободы и отделении государства от религиозных общин все национальные инициативы должны сосредоточиться на предоставлении академического и духовного образования имамов в Германии". другими словами, имам, надеющийся работать здесь, должен пройти обучение в Германии.

Организации: Держите государство в стороне

Вопрос о системе обучения имамов в Германии является спорным уже десятилетиями и является сложным. Многие исламские организации считают, что государство не должно вмешиваться в подготовку духовных лидеров. Мусульманским общинам трудно оплачивать имамов, если они не получают финансовую поддержку из-за рубежа.

В отличие, например, от Римско-католической церкви, ислам в мире не имеет иерархической структуры. Нет переговорщиков для немецких властей за пределами их местных регионов или религиозных деноминаций, которые можно было бы считать обязательными для всей страны или религиозных деноминаций. В результате ислам в Турции структурируется иначе, чем ислам в Афганистане или странах Северной и Восточной Африки.

Позиция ХСС по иностранному влиянию совпадает с их убеждением, что только "истинные" лидеры, которые прошли обучение в Германии, должны иметь право работать в немецких мечетях. Несмотря на наличие базовой подготовки имамов по всей стране, большинство исламских духовных лидеров, работающих в Германии, не проходили обучение в стране.

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