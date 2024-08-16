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ЭкономикаНовостиФедеральный институт сельского хозяйства и продовольствия

Немецкие рыбаки выносят на берег больше - около 157 000 тонн

В 2023 году немецкие рыболовные суда поймали больше, чем в предыдущем году, несмотря на снижение продаж. Эксперт объяснил причину этого.

 and  Michael Bootcampf
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Германские рыбаки поймали на четыре процента больше рыбы в 2023 году
Германские рыбаки поймали на четыре процента больше рыбы в 2023 году

- Немецкие рыбаки выносят на берег больше - около 157 000 тонн

В 2023 году после двух лет снижения объемов немецкая рыболовная промышленность увеличила улов рыбы. По данным Федерального ведомства по сельскому хозяйству и продовольствию (BLE) в Бонне, было выловлено 156 924 тонны рыбы, что на около 4% больше, чем в предыдущем году. Увеличение объемов рыбы в основном связано с более высокими квотами на косяковую рыбу, такую как синяя килька.

В результате рыбаки заработали около 182 миллионов евро, что немного меньше, чем в 2022 году, когда это было около 187 миллионов. "Причина, по которой доходы немецких рыбаков снизились, несмотря на увеличение улова, связана с составом улова, который в основном состоит из более доступных видов, таких как песчаная сельдь и консервная скумбрия, и меньше высокоценных видов, таких как съедобные крабы, Норвежский лангуст или камбала", - сказал эксперт BLE Лутц Вессендорф.

Наиболее часто вылавливаемыми рыбами, по данным ведомства, были синяя килька (24,2%), сельдь (22,4%) и скумбрия (10,7%). В 2022 году объем улова немецких рыбаков снизился на 8%, а в предыдущем году - на 9,5%.

По данным BLE, в 2023 году в рыбных портах Мекленбурга-Передней Померании, Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейна и Бремена было выловлено около 20 300 тонн рыбы на сумму 120,9 миллиона евро. Остальные около 136 600 тонн были экспортированы в иностранные порты, в основном в Нидерланды и Данию.

Немецкие домохозяйства купили меньше рыбы в 2023 году, но потратили на нее больше денег. Об этом свидетельствуют данные Центра рыбной информации. В целом, потребители купили 418 240 тонн рыбы и морепродуктов в прошлом году, что на около 4,2% меньше, чем в 2022 году. Однако они потратили на это около 5,1 миллиарда евро, что почти на 3,7% больше, чем в предыдущем году. Лосось вновь заменил алaskan pollock как любимую рыбу немцев.

Федеральное ведомство по сельскому хозяйству и продовольствию (BLE), расположенное в Бонне, отвечает за объявление об увеличении улова рыбы в немецкой рыболовной промышленности. Кроме того, Федеральный институт по сельскому хозяйству и продовольствию играет важную роль в сельскохозяйственном секторе Германии, предоставляя данные и экспертизу.

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