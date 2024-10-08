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ЭкономикаНовостиCommerzbank

Немецкие предприятия все чаще становятся объектами поглощений

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Возможна ближайшая итальянская собственность на Commerzbank.
Возможна ближайшая итальянская собственность на Commerzbank.

Немецкие предприятия все чаще становятся объектами поглощений

В разгар экономического спада в Германии иностранные инвесторы проявляют растущий интерес к приобретению местных предприятий. Если политические силы хотят предотвратить перенос активов в другие территории, им нужно действовать быстро.

В скором времени смех может раздаваться с иностранных берегов, а не из самой Германии. Планы по захвату когда-то могущественных и процветающих немецких компаний разрабатываются в отдаленных корпоративных штаб-квартирах. Немецкие власти интерпретируют это как свидетельство силы немецких корпораций.

Однако это далеко не так! Текущая ситуация должна служить тревожным сигналом для тех, кто принимает решения в Берлине. Медленная, но постоянная эрозия суверенитета подпитывает, а не борется с экономической слабостью.

Список примеров растет. Абу-дабская компания Arab Oil Company (Adnoc) планирует приобрести производителя пластмасс Covestro, базирующийся в Леверкузене, за почти 16 миллиардов евро. Итальянский банк Unicredit присматривается к Commerzbank, второму по величине финансовому институту Германии. Логистическая компания Schenker, когда-то прибыльное подразделение государственной Deutsche Bahn, скоро будет работать под датским флагом. Гессенский производитель отопительного оборудования Viessmann продал свой миллиардный бизнес по производству тепловых насосов американскому конкуренту.

Экономическая маргинализация

Мотивы каждой сделки различаются. Покупатель Covestro в Абу-Даби хочет дистанцироваться от производства нефти и газа, наносящего вред окружающей среде. Итальянский банк Unicredit стремится расширить свой бизнес в Германии. Deutsche Bahn нуждается в деньгах, поэтому продает Schenker. Но реальность остается тревожной для экономического положения Германии.

В то время как прогнозы указывают на еще одно сокращение экономики Германии в этом году, а промышленность сообщает о значительном снижении заказов, внутреннее положение испытывает экономическую маргинализацию в результате этих последовательных поглощений. В долгосрочной перспективе существует риск переноса активов и потери влияния. Если прибыль и контроль продолжают утекать за границу, способность принимать независимые решения ослабевает. На многих местах это могло бы означать конец стратегической независимости.

Вместо того чтобы праздновать якобы привлекательность немецких компаний за рубежом, немецкое правительство должно быть начеку и принимать необходимые контрмеры. Оно должно выполнить свои давно обещанные обещания: снизить налоги, улучшить варианты амортизации, сократить бюрократию, решить проблему дефицита квалифицированной рабочей силы – быстрее, чем когда-либо прежде. В противном случае Германия рискует наблюдать продажу своей экономики.

С ростом интереса итальянского банка Unicredit к потенциальному приобретению Commerzbank давление на Германию действовать быстро, чтобы сохранить свой экономический суверенитет, усиливается. Если это будет успешным, шаг Unicredit сделает Commerzbank, нынешнего второго по величине финансового института Германии, под иностранным контролем.

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