Немецкие паралимпийские ожидания затуманиваются подготовкой к российским соревнованиям

Начиная со среды, Париж вновь загорится спортивным азартом, когда откроются Паралимпийские игры грандиозной церемонией. Около 143 немецких спортсменов будут присутствовать, стремясь завоевать медали. Новичков охватывает волнение, но есть и нотка раздражения.

После Паралимпийских игр в Токио и Пекине, где пандемия коронавируса оставила свой след, трибуны вновь наполнятся зрителями. Открытие на площади Согласия ожидает 35 000 зрителей, а также дополнительные 15 000 зрителей поблизости и плотные толпы на стадионе "Стад де Франс" или в арене Берси.

В числе тех, кто будет бороться за очки в мужской сборной Германии по баскетболу на колясках, будет 24-летний Лукас Глосснер. Он едет с большими ожиданиями и ждет бурной поддержки. "Моя семья будет там, множество друзей подтвердили - это будет эпическое событие", - говорит он. "Шоу, церемония открытия - все, о чем я когда-либо мечтал, теперь испытать это на самом деле, довольно круто".

Глосснер - часть общей команды из 143 немецких паралимпийцев, которые стремятся завоевать медали в 18 из 22 видов спорта. К ним присоединятся пять гидов. К сожалению, не будет немецких участников в спорте голбола, слепого футбола или в видах спорта тхэквондо и тяжелой атлетики. "Наша команда больше, чем на Паралимпийских играх в Токио три года назад, что останавливает снижение размера команды. И это несмотря на более строгий процесс отбора для командных видов спорта из-за меньшего числа участников", - делится главный тренер Карл Кваде.

Основная цель - войти в десятку лучших стран, по словам Бюхера. В Токио Германия завоевала в общей сложности 43 медали и заняла 12-е место. "Мы надеемся, что наши спортсмены смогут показать свои лучшие результаты, отточенные годами тренировок, в честной борьбе с международными соперниками", - говорит Бюхер.

Макс Гелхаар, триатлонист, отправляется в Париж в отличной форме, и у него схожие надежды. Если 26-летнему лепцигу удастся построить на своих предыдущих успехах, он станет многообещающим претендентом на медаль. Он уже завоевал три бронзы и одну серебро на чемпионатах мира. "Как хорошо прошел год до сих пор, я должен честно признать: я хочу медаль. Если она окажется золотой, конечно, я не возражаю", - говорит он.

В отличие от паралимпийца Мартины Вилинг, которая участвует в десятый раз - больше, чем кто-либо другой в немецкой делегации. Она впервые приняла участие в Паралимпийских играх в 1992 году и с тех пор завоевала три золотых медали и даже участвовала в зимних видах спорта в 1994 году. Самой старшей спортсменке в немецкой команде 69 лет - это долгоживущая наездница на лошадях Хайдемари Дресинг, а самой молодой - 14-летняя пловчиха Йоханна Дёлер.

"У нас есть замечательное сочетание очень опытных спортсменов и молодых талантов, которые квалифицировались на свои первые Паралимпийские игры", - объясняет Кваде. В общей сложности 57 новичков представят Германию.

Пловчиха Элена Семечин, имеющая богатый опыт, завоевала золото три года назад в Токио. Всего несколько недель спустя после своей впечатляющей победы у нее обнаружили опухоль мозга. Семечин боролась и теперь готовится защитить свой титул, преодолев химиотерапию.

"Эти препятствия только сделали меня сильнее и сформировали мой характер. Я должна подчеркнуть, что рак не взял под контроль мою жизнь", - настаивает берлинка. "Я наслаждалась многими великолепными спортивными триумфами, но моей самой большой победой является то, кем я стала сегодня и что сделала со своей жизнью".

На Паралимпиаде в Париже Семечин будет полагаться на поддержку своего ближайшего окружения. "Впервые друзья, семья и партнеры придут поболеть за меня, что для меня исключительно волнующе", - говорит Семечин. "Когда восторженные зрители ревут и арена наполняется энергией, это электризует и дает мне толчок".

Также вокруг российских спортсменов разгораются споры. "Они не заслуживают места здесь", - решительно заявляет Бюхер. "Если Олимпийские и Паралимпийские игры должны нести послания мира, то нет места агрессору, который invade another country, causing death and destruction".

Российским и белорусским спортсменам вновь запрещено участвовать в церемонии открытия, и их национальный гимн не будет played if they emerge victorious. Запрет на участие под российским флагом был введен из-за военных действий в Украине. Несмотря на предложение немецкой стороны о полном исключении, на встрече Международного паралимпийского комитета в Бахрейне не было достигнуто достаточного большинства. Бюхер выразил свое разочарование, сказав, "Это вода под мостом", и назвал ситуацию "так называемым компромиссом, который не является компромиссом, а является дымовая завеса". Сначала команды были исключены, и индивидуальные спортсмены проходили оценку назначенной внешней комиссией. Было запрещено публично поддерживать войну в Украине или иметь связи с военными своей страны. Бюхер критиковал ситуацию, сказав, "Любой, кто знаком с российским и белорусским спортом, понимает, что это невозможно без государственного участия. Они фактически государственные любители и официальные лица. Я не понимаю, как государственный чиновник может противодействовать войне в Украине. Мы тщательно расследуем это и будем говорить об этом". Участие, по словам Бюхера, не "светят" образ Паралимпийских игр.

После спорной исключения российских и белорусских спортсменов из церемонии открытия внимание вновь обращается на немецких спортсменов. Лукас Глосснер, игрок в баскетбол на колясках, является одним из 143 немцев, которые будут бороться за медали в 18 из 22 видов спорта на Паралимпийских играх в Париже.

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