Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиПаралимпийские игры

Немецкие паралимпийские ожидания затуманиваются подготовкой к российским соревнованиям

Эти люди не должны находиться в этом месте.

 and  Christian Meier
Время чтения 3 минут
Приблизительно 143 немецких спортсмена отправляются в путь в Париж
Приблизительно 143 немецких спортсмена отправляются в путь в Париж

Немецкие паралимпийские ожидания затуманиваются подготовкой к российским соревнованиям

Начиная со среды, Париж вновь загорится спортивным азартом, когда откроются Паралимпийские игры грандиозной церемонией. Около 143 немецких спортсменов будут присутствовать, стремясь завоевать медали. Новичков охватывает волнение, но есть и нотка раздражения.

После Паралимпийских игр в Токио и Пекине, где пандемия коронавируса оставила свой след, трибуны вновь наполнятся зрителями. Открытие на площади Согласия ожидает 35 000 зрителей, а также дополнительные 15 000 зрителей поблизости и плотные толпы на стадионе "Стад де Франс" или в арене Берси.

В числе тех, кто будет бороться за очки в мужской сборной Германии по баскетболу на колясках, будет 24-летний Лукас Глосснер. Он едет с большими ожиданиями и ждет бурной поддержки. "Моя семья будет там, множество друзей подтвердили - это будет эпическое событие", - говорит он. "Шоу, церемония открытия - все, о чем я когда-либо мечтал, теперь испытать это на самом деле, довольно круто".

Глосснер - часть общей команды из 143 немецких паралимпийцев, которые стремятся завоевать медали в 18 из 22 видов спорта. К ним присоединятся пять гидов. К сожалению, не будет немецких участников в спорте голбола, слепого футбола или в видах спорта тхэквондо и тяжелой атлетики. "Наша команда больше, чем на Паралимпийских играх в Токио три года назад, что останавливает снижение размера команды. И это несмотря на более строгий процесс отбора для командных видов спорта из-за меньшего числа участников", - делится главный тренер Карл Кваде.

Основная цель - войти в десятку лучших стран, по словам Бюхера. В Токио Германия завоевала в общей сложности 43 медали и заняла 12-е место. "Мы надеемся, что наши спортсмены смогут показать свои лучшие результаты, отточенные годами тренировок, в честной борьбе с международными соперниками", - говорит Бюхер.

Макс Гелхаар, триатлонист, отправляется в Париж в отличной форме, и у него схожие надежды. Если 26-летнему лепцигу удастся построить на своих предыдущих успехах, он станет многообещающим претендентом на медаль. Он уже завоевал три бронзы и одну серебро на чемпионатах мира. "Как хорошо прошел год до сих пор, я должен честно признать: я хочу медаль. Если она окажется золотой, конечно, я не возражаю", - говорит он.

В отличие от паралимпийца Мартины Вилинг, которая участвует в десятый раз - больше, чем кто-либо другой в немецкой делегации. Она впервые приняла участие в Паралимпийских играх в 1992 году и с тех пор завоевала три золотых медали и даже участвовала в зимних видах спорта в 1994 году. Самой старшей спортсменке в немецкой команде 69 лет - это долгоживущая наездница на лошадях Хайдемари Дресинг, а самой молодой - 14-летняя пловчиха Йоханна Дёлер.

"У нас есть замечательное сочетание очень опытных спортсменов и молодых талантов, которые квалифицировались на свои первые Паралимпийские игры", - объясняет Кваде. В общей сложности 57 новичков представят Германию.

Пловчиха Элена Семечин, имеющая богатый опыт, завоевала золото три года назад в Токио. Всего несколько недель спустя после своей впечатляющей победы у нее обнаружили опухоль мозга. Семечин боролась и теперь готовится защитить свой титул, преодолев химиотерапию.

"Эти препятствия только сделали меня сильнее и сформировали мой характер. Я должна подчеркнуть, что рак не взял под контроль мою жизнь", - настаивает берлинка. "Я наслаждалась многими великолепными спортивными триумфами, но моей самой большой победой является то, кем я стала сегодня и что сделала со своей жизнью".

На Паралимпиаде в Париже Семечин будет полагаться на поддержку своего ближайшего окружения. "Впервые друзья, семья и партнеры придут поболеть за меня, что для меня исключительно волнующе", - говорит Семечин. "Когда восторженные зрители ревут и арена наполняется энергией, это электризует и дает мне толчок".

Также вокруг российских спортсменов разгораются споры. "Они не заслуживают места здесь", - решительно заявляет Бюхер. "Если Олимпийские и Паралимпийские игры должны нести послания мира, то нет места агрессору, который invade another country, causing death and destruction".

Российским и белорусским спортсменам вновь запрещено участвовать в церемонии открытия, и их национальный гимн не будет played if they emerge victorious. Запрет на участие под российским флагом был введен из-за военных действий в Украине. Несмотря на предложение немецкой стороны о полном исключении, на встрече Международного паралимпийского комитета в Бахрейне не было достигнуто достаточного большинства. Бюхер выразил свое разочарование, сказав, "Это вода под мостом", и назвал ситуацию "так называемым компромиссом, который не является компромиссом, а является дымовая завеса". Сначала команды были исключены, и индивидуальные спортсмены проходили оценку назначенной внешней комиссией. Было запрещено публично поддерживать войну в Украине или иметь связи с военными своей страны. Бюхер критиковал ситуацию, сказав, "Любой, кто знаком с российским и белорусским спортом, понимает, что это невозможно без государственного участия. Они фактически государственные любители и официальные лица. Я не понимаю, как государственный чиновник может противодействовать войне в Украине. Мы тщательно расследуем это и будем говорить об этом". Участие, по словам Бюхера, не "светят" образ Паралимпийских игр.

После спорной исключения российских и белорусских спортсменов из церемонии открытия внимание вновь обращается на немецких спортсменов. Лукас Глосснер, игрок в баскетбол на колясках, является одним из 143 немцев, которые будут бороться за медали в 18 из 22 видов спорта на Паралимпийских играх в Париже.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Кубок Лиги Чемпионов, который в этом году находился на стадионе Уэмбли, не удалось заполучить клубу...
Спорт

Еще раз, ZDF транслирует краткие резюме Лиги чемпионов.

Возбуждающее развитие для поклонников футбола: ZDF продолжает обеспечивать всеобъемлющее освещение Лиги чемпионов УЕФА. Компания-вещатель заключила новое трехлетнее соглашение с УЕФА.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Выбор моды Наоми Осаки был отмечен
Спорт

Знаменитость Осака в восторге от нетрадиционной одежды

Знаменитость Осака в восторге от нетрадиционной одежды Наоми Осака блистает в ярко-зеленом на US Open, возвращается в стиле и поднимает уверенность. Спинка платья украшена огромной мягкой петлей мятного цвета, юбка под стать ей. Крупные петлеобразные наушники и обувь завершают образ на первом матче US Open. Зрители были в восторге, когда

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Сегодня немецкие профессионалы НФЛ переживают очень неприятный день.
Спорт

Сегодня немецкие профессионалы НФЛ переживают очень неприятный день.

Сегодня немецкие профессионалы НФЛ переживают очень неприятный день. Увы для Экванимеуса С. Брауна и Якоба Джонсона: оба игрока остались за бортом Вайд-ресивер NFL Экванимеус С. Браун узнал горькую правду, когда не попал в окончательный состав Нового Орлеана «Сэйнтс», перейдя из Чикаго «Бэарс». В возрасте 27 лет он был released из

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Бёрн Хёк призывая политические сходка в Тюрингия
Политика

"Медицинские причины": Хёкке неожиданно отменяет интервью с ведущими претендентами

Последнее предвыборное теледебаты перед выборами в Тюрингии 1 сентября состоится без Биёрна Хёкке. Он внезапно отказался от своего обещания, данного несколько месяцев назад.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Самолет Ryanair на Ибице. Происшествия на рейсах, направляющихся на остров, не являются чем-то...
Экономика

Руководитель Ryanair выступает за ограничение потребления алкоголя среди пассажиров.

Руководитель Ryanair выступает за ограничение потребления алкоголя среди пассажиров. В своей борьбе против деструктивного поведения и инцидентов на борту самолетов CEO Ryanair Майкл О'Лири предлагает ограничить продажу алкоголя перед полетом в аэропортах. Пассажирам разрешается приобретать только два напитка на один посадочный талон, согласно О'Лири, который обсуждал

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.
Главные темы

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий. Последствия нападений привели к рекордному ущербу в размере 266 миллиардов евро. Предыдущий рубеж был превзойден в 2021 году с ущербом в 223,5 миллиарда евро. По данным исследований, проведенных криминальными организациями, большинство компаний связывают эти

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно