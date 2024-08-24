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Немецкие лесники признают своих выдающихся исполнителей

Интенсивная вырубка леса имела место в Саксонском Клингенталь в выходные. Лучшие дровосеки из Германии соревновались за престижный титул в субботу. Женщины из разных стран соревновались в воскресенье.

 and  Ksenia Johnson
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В Клингентале, Германия, лучшие лесорубы соревнуются друг с другом, чтобы короновать своих...
В Клингентале, Германия, лучшие лесорубы соревнуются друг с другом, чтобы короновать своих чемпионов во время уик-энда.

- Немецкие лесники признают своих выдающихся исполнителей

На этот уик-энд в саксонский город Клингенталь съедутся элита спортсменов, владеющих топором, чтобы побороться за звание чемпионов. В течение двух дней арена Вогтланд, обычно используемая для соревнований по лыжному прыжку, превратится в поле битвы, заполненное звуками топоров и пил. Организаторы мероприятия подчеркивают, что только brute сила не гарантирует победу; необходимы точность, быстрая реакция и несокрушимая выносливость.

В субботу в соревнованиях по Timbersports сойдутся десять лучших молодых спортсменов и полупрофессионалов. В воскресенье особенно примечателен состав участников, в том числе Международный женский кубок. В него войдут канадская рекордсменка мира Стеф Науд, австралийская чемпионка Мэдисон Кирли и действующая чемпионка Эрин ЛаВо из США.

В мужском соревновании Данни Мартин из Синнтала, Гессен, продолжил свою победную серию, завоевав общее первое место в субботу. Это его пятый титул чемпиона Германии, и он успешно защитил его во второй раз подряд. В настоящее время Мартин занимает четвертое место в Европе и стремится пройти отбор на чемпионат мира в Тулузе в ноябре. В нем примут участие восемь лучших европейцев, но у других стран еще есть национальные соревнования, чтобы решить это.Peter Bauer занял второе место, а Marcel Steinkaemper - третье в Клингентале. Соревнования посетило более 1200 зрителей.

Международный женский кубок в воскресенье включает в себя таких известных участниц, как канадская рекордсменка мира Стеф Науд, австралийская чемпионка Мэдисон Кирли и действующая чемпионка Эрин ЛаВо из США. Женское соревнование по Timbersports требует сочетания точности, быстрой реакции и выносливости, как и у их мужчин-соперников.

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