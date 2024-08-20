- Немецкий турист, пропавший без вести несколько дней, сталкивается с трудностями в Зильертале.

Человек из Франкфурта отсутствует уже несколько дней в обширной долине Зилльталь в Австрии. Местный полицейский вертолет не смог обнаружить 60-летнего мужчину во время недавнего воздушного поиска, как заявил представитель полиции, с сожалением добавив: "К сожалению, полет не дал результатов".

Мужчина отправился в путь из хижины Фризенбергерхаус в один из дней после обеда, намереваясь совершить двухчасовой подъем на вершину 3200-метровой высоты горы Хохе Риффлер. Когда он не вернулся в хижину вечером, смотритель хижины поднял тревогу. За этим последовала масштабная поисковая операция, в которой участвовали спасательные команды горной службы, альпийская полиция и кинологические подразделения. Полиция также объявила о планах провести будущие воздушные поиски.

Несмотря на усилия по поиску, смотритель хижины и местная команда спасателей на горе не смогли обнаружить пропавшего туриста в обширной долине Зилльталь. Тем не менее, полиция запланировала провести дополнительные воздушные поиски в ближайшие дни, чтобы охватить область вокруг горы Хохе Риффлер.

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