Немецкий турист пропал на Крите.

Греческий кошмар на отдыхе: немецкий гость на Крите пропал без вести, что привело к трагическому открытию

В популярном среди туристов месте отдыха на Крите произошла трагедия: безжизненное тело 65-летней немецкой туристки было найдено в море. В субботу об этом объявила береговая охрана, сообщив, что водолаз обнаружил тело женщины между пляжными курортами Прассонисси и Триопетра. Тело было доставлено в порт Агия Галини на лодке.

Немец, мужчина, который был мужем женщины, сообщил о её пропаже греческим властям, так как не мог связаться с ней с вечера пятницы. В ответ на тревожный звонок власти, в том числе полиция и береговая охрана, немедленно начали поисковую операцию. Мужчина сказал, что не знает, куда могла пойти его жена, но предположил, что она могла отправиться купаться в море. Расследование для определения причины смерти ещё продолжается.

За это лето на греческих островах погибли по крайней мере восемь иностранных туристов в связи с жарой. В конце июня 67-летний немецкий турист трагически умер на Крите после того, как заблудился во время длительной прогулки и был найден мёртвым.

Тело британского телеведущего Майкла Мосли было обнаружено на острове Сими 9 июня. Позже был найден мёртвым 80-летний бельгийский путешественник на востоке Креты возле древнего города Лато. Среди жертв также были туристы из Нидерландов и США. Две французские женщины, 73 и 64 лет, пропали без вести после прогулки в июне на острове Сикинос.

В Греции уже несколько месяцев стоят невероятно высокие температуры. В связи с этими экстремальными условиями греческие органы здравоохранения неоднократно предупреждали и советовали туристам избегать длительного пребывания на открытом воздухе в самое жаркое время суток.

Мужчина-немец выразил опасения, что его жена могла пойти купаться, что потенциально могло привести к несчастному случаю в воде. Власти расследуют, мог ли несчастный случай в воде способствовать смерти женщины.

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