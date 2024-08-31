Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиНесчастные случаи при купании

Немецкий турист пропал на Крите.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Пожилой человек был обнаружен, находясь между побережными курортами Прасонси и Триопетра.
Пожилой человек был обнаружен, находясь между побережными курортами Прасонси и Триопетра.

Немецкий турист пропал на Крите.

Греческий кошмар на отдыхе: немецкий гость на Крите пропал без вести, что привело к трагическому открытию

В популярном среди туристов месте отдыха на Крите произошла трагедия: безжизненное тело 65-летней немецкой туристки было найдено в море. В субботу об этом объявила береговая охрана, сообщив, что водолаз обнаружил тело женщины между пляжными курортами Прассонисси и Триопетра. Тело было доставлено в порт Агия Галини на лодке.

Немец, мужчина, который был мужем женщины, сообщил о её пропаже греческим властям, так как не мог связаться с ней с вечера пятницы. В ответ на тревожный звонок власти, в том числе полиция и береговая охрана, немедленно начали поисковую операцию. Мужчина сказал, что не знает, куда могла пойти его жена, но предположил, что она могла отправиться купаться в море. Расследование для определения причины смерти ещё продолжается.

За это лето на греческих островах погибли по крайней мере восемь иностранных туристов в связи с жарой. В конце июня 67-летний немецкий турист трагически умер на Крите после того, как заблудился во время длительной прогулки и был найден мёртвым.

Тело британского телеведущего Майкла Мосли было обнаружено на острове Сими 9 июня. Позже был найден мёртвым 80-летний бельгийский путешественник на востоке Креты возле древнего города Лато. Среди жертв также были туристы из Нидерландов и США. Две французские женщины, 73 и 64 лет, пропали без вести после прогулки в июне на острове Сикинос.

В Греции уже несколько месяцев стоят невероятно высокие температуры. В связи с этими экстремальными условиями греческие органы здравоохранения неоднократно предупреждали и советовали туристам избегать длительного пребывания на открытом воздухе в самое жаркое время суток.

Мужчина-немец выразил опасения, что его жена могла пойти купаться, что потенциально могло привести к несчастному случаю в воде. Власти расследуют, мог ли несчастный случай в воде способствовать смерти женщины.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

За два дня фестиваля, по данным полиции, получили ранения 35 сотрудников
Панорама

Два человека погибают от ножевых ранений во время карнавала в Ноттинге.

Два человека погибают от ножевых ранений во время карнавала в Ноттинге. Карнавал в лондонском районе Нotting Hill должен был стать оживленным событием, но на этот раз он закончился трагическими смертями. Двое человек - 32-летняя женщина с трехлетней дочерью и другими членами семьи, и 41-летний шведский повар, живший в Дубае, скончались

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Еженедельные лотереи проводятся по средам и субботам.
Панорама

В субботу, 31 августа 2024 года, вот счастливые цифры лотереи:

Каждую среду и субботу из пула из 49 выбирается набор из 6 чисел. Используйте эту платформу, чтобы подтвердить, совпадают ли ваши выбранные числа с теми, которые были розыграны.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Останки обнаружены во время восстановления грузового корабля "Верити"
Панорама

Останки обнаружены во время восстановления грузового корабля "Верити"

Останки обнаружены во время восстановления грузового корабля "Верити" В октябре 2023 года произошло катастрофическое столкновение двух сухогрузов в Северном море, в результате которого пропали без вести четверо моряков. К сожалению, официально подтверждена судьба одного из пропавших моряков. Через несколько месяцев после трагического столкновения сухогрузов "Верти" и

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Кран смог спасти ахтерпалубную часть 'Верности' в пятницу
Панорама

Останки затонувшего грузового корабля "Верити" были идентифицированы.

В октябре 2023 года два грузовых судна столкнулись в Северном море, в результате чего пропали четыре моряка. В одном сценарии, есть теперь неу biocomfortables и бескомпромиссное заключение.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно