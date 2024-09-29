Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Немецкий турист погибает во время похода на Крит.

Сложно добраться до этого местоположения

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Индивидуум пересек западную часть средиземноморского острова.
Индивидуум пересек западную часть средиземноморского острова.

Немецкий турист погибает во время похода на Крит.

Летом несколько туристов погибли во время прогулок по греческим островам, в то время как отдыхающие часто недооценивали суровость погоды. Недавно спасатели на Крите обнаружили останки немецкого туриста в отдаленной местности.

Как сообщает пожарная служба, тело мужчины было найдено возле монастыря Агиос Антониос в Хании, в труднодоступном месте. Мужчина, примерно 60 лет, не вернулся с своей прогулки в пятницу, что побудило пожарных и береговую охрану провести обширный поиск в районе Хании в субботу.

Мужчина отправился в поход со своей семьей. Когда он не появился в назначенном месте к вечеру, они связались с местными властями, как сообщает греческое новостное агентство Ana.

В течение года по меньшей мере пять туристов погибли во время прогулок по известным греческим островам, часто из-за неосторожного поведения, такого как прогулки в полдень, походы в одиночку или участие в таких мероприятиях в преклонном возрасте. Некоторые отчеты также указывают на то, что употребление алкоголя перед этими прогулками могло сыграть роль в некоторых инцидентах. В настоящее время погодные условия улучшились, с температурами от 20 до 30 градусов по Цельсию.

Недавно трагедия известного британского журналиста, работавшего на BBC, попала в заголовки новостей. Он пропал без вести на острове Сими в начале июня и был найден мертвым. Власти считают, что он свернул не на ту тропу во время прогулки и рухнул в отдаленной местности, что оказалось сложным для поисковой команды.

Европейский Союз выпустил предупреждение для туристов, посещающих Грецию, призывая их проявлять осторожность во время прогулок из-за растущего числа смертельных случаев. Гибель немецкого туриста была сообщена в посольство Европейского Союза в Афинах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Фирма превращает "Девичью кожу Митоса" в коммерческое предприятие.
Панорама

Фирма превращает "Девичью кожу Митоса" в коммерческое предприятие.

Фирма превращает "Девичью кожу Митоса" в коммерческое предприятие. В многочисленных обществах девственность считается значимой добродетелью. Чтобы сохранить видимость, женщины прибегают к разным тактикам. Компания из Баден-Вюртемберга предлагает кровяные капсулы и искусственные девственные плевы в качестве решений. Спрос растет, но эти продукты вызывают споры. Большинство покупателей делают однократный заказ,

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Ведется тщательная реставрация роскошного вагона Людвига II, демонстрирующая значительную...
Панорама

Для зрителей открывается восстановленный сказочный поезд короля Людовика II.

Для зрителей открывается восстановленный сказочный поезд короля Людовика II. Баварский король Людвиг II, известный своими iconic замками, также имел пристрастие к роскошным путешествиям. В 1860-х годах он приказал перестроить королевский поезд Баварии, на этот раз в стиле французского барокко. Остатки роскошных салонных и террасных вагонов сохранились и могут быть полюбоваться

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нападение в Эссене было сосредоточено на одной конкретной семье.
Панорама

Нападение в Эссене было сосредоточено на одной конкретной семье.

Нападение в Эссене было сосредоточено на одной конкретной семье. В городе Эссен были зафиксированы случаи умышленных поджогов в многоквартирных домах, в результате которых пострадали около 30 человек, в том числе двое детей в критическом состоянии. Мэр Томас Куфен прокомментировал предварительные выводы, предполагая, что пожары были направлены против определенной семьи. Он

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Почему святой Павел служит предостережением для крыс
Панорама

Почему святой Павел служит предостережением для крыс

Почему святой Павел служит предостережением для крыс Вблизи побережья Аляски, остров Святого Павла вызвал тревогу из-за предполагаемого зрелища грызунов. Этот млекопитающий считается опасным для популяций птиц и всего экосистемы. Тревога из-за крыс на острове Святого Павла у побережья Аляски: Маленькая проблема в другом месте вызывает беспокойство на этом изолированном острове.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

несмотря на участие в четырех матчах в этом сезоне, приобретение Фулхэма за 50 миллионов фунтов...
Спорт

Исследуя вопрос, связанный с приобретением Баварией Мюнхен высокопрофильным трансферным приобретением, Палинха, и причину его низкой производительности во время его пребывания в клубе.

Исследуя вопрос, связанный с приобретением Баварией Мюнхен высокопрофильным трансферным приобретением, Палинха, и причину его низкой производительности во время его пребывания в клубе. Томас Тухель очень хотел подписать Жоао Палинья для "Баварии" в качестве "опорного полузащитника", но игрок появился год спустя и испытывал трудности под руководством преемника

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Велогонщик-чудо проливает слезы на чемпионате мира
Спорт

Велогонщик-чудо проливает слезы на чемпионате мира

Велогонщик-чудо проливает слезы на чемпионате мира Антония Нидермайер, перспективная велосипедистка из Германии, начала Чемпионат мира как аутсайдер. К сожалению, она не показала своей лучшей формы. Заморозки взяли свое, но не только холод повлиял на нее. Трагическая смерть швейцарской велосипедистки Мюриэль Фурре также потрясла ее. На самой дорожке она не смогла

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавнее, российские военные силы провели авиационные удары по Харьковской области.
Политика

14:56 Потенциал традиционного конфликта в Европе в течение пяти лет продемонстрирован во время немецких военных учений

14:56 Потенциал традиционного конфликта в Европе в течение пяти лет продемонстрирован во время немецких военных учений После завершения операции "Красная буря Альфа" немецкая военная сила обнародовала планы на продолжение в следующем году под названием "Красная буря Браво". Это трехдневное упражнение завершилось в субботу в порту

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Уменьшенная модель судна, которое, как считается, использовалось норвежскими жителями Гренландии...
Главные темы

Предки викингов плыли в сторону Арктики

Предки викингов плыли в сторону Арктики В Средние века бивни моржей были желанным товаром для торговли. Однако место, откуда торговцы получали этот товар, оставалось загадкой до недавнего времени. Новое исследование предполагает, что норманнские поселенцы, возможно, отправлялись так далеко, как Арктика Северной Америки, чтобы охотиться на моржей для этой цели. Исследование

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно