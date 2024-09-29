Немецкий турист погибает во время похода на Крит.

Летом несколько туристов погибли во время прогулок по греческим островам, в то время как отдыхающие часто недооценивали суровость погоды. Недавно спасатели на Крите обнаружили останки немецкого туриста в отдаленной местности.

Как сообщает пожарная служба, тело мужчины было найдено возле монастыря Агиос Антониос в Хании, в труднодоступном месте. Мужчина, примерно 60 лет, не вернулся с своей прогулки в пятницу, что побудило пожарных и береговую охрану провести обширный поиск в районе Хании в субботу.

Мужчина отправился в поход со своей семьей. Когда он не появился в назначенном месте к вечеру, они связались с местными властями, как сообщает греческое новостное агентство Ana.

В течение года по меньшей мере пять туристов погибли во время прогулок по известным греческим островам, часто из-за неосторожного поведения, такого как прогулки в полдень, походы в одиночку или участие в таких мероприятиях в преклонном возрасте. Некоторые отчеты также указывают на то, что употребление алкоголя перед этими прогулками могло сыграть роль в некоторых инцидентах. В настоящее время погодные условия улучшились, с температурами от 20 до 30 градусов по Цельсию.

Недавно трагедия известного британского журналиста, работавшего на BBC, попала в заголовки новостей. Он пропал без вести на острове Сими в начале июня и был найден мертвым. Власти считают, что он свернул не на ту тропу во время прогулки и рухнул в отдаленной местности, что оказалось сложным для поисковой команды.

Европейский Союз выпустил предупреждение для туристов, посещающих Грецию, призывая их проявлять осторожность во время прогулок из-за растущего числа смертельных случаев. Гибель немецкого туриста была сообщена в посольство Европейского Союза в Афинах.

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