- Немецкий гигиенический музей предупреждает о возможном сокращении бюджета

Фонд немецкого музея гигиены обеспокоен сокращением финансирования

Согласно заявлению, город Дрезден планирует снизить свою ежегодную поддержку Фонда немецкого музея гигиены на 665 000 евро в рамках своих бюджетных корректировок. Это снижение вернет ежегодную поддержку города на уровень 2004 года, несмотря на общий рост затрат и текущую инфляцию. Так как город и земля делят финансирование фонда, это решение приведет к ежегодному сокращению на 1,33 миллиона евро. Фонд выразил обеспокоенность, заявив: "Это ставит музей в затруднительное положение".

Фонд предупреждает о риске ухудшения репутации

Фонд подчеркнул, что немецкий музей гигиены, который в основном ориентирован на семьи, детей и молодежь, является одним из знаковых культурных институтов Дрездена с tanto региональным, как и международным притязанием. Если городской совет согласится на эти "существенные" сокращения, фонд утверждает, что продолжение работы в текущем формате невозможно, и идентичность музея неизбежно изменится. Они предупредили: "Установленная за последние 30 лет репутация находится под серьезной угрозой".

Музей с столетней историей

Основанный в 1912 году промышленником Карлом Августом Лингером (1861-1916), изобретателем ополаскивателя рта Odol, немецкий музей гигиены Дрездена сыграл решающую роль в 1-й международной выставке гигиены, проходившей в Дрездене в 1911 году. Коллекция музея насчитывает более 30 000 объектов, связанных с историей здравоохранения и ухода, в том числе его знаменитые стеклянные фигуры. С 1999 года музей находится в управлении фонда, который получает финансирование за счет равных взносов от города и земли, а также ограниченных пожертвований от компаний и фондов. Помимо своей постоянной экспозиции о человеческом теле, музей может похвастаться выдающимися представлениями, в том числе детским музеем.

Сокращение финансирования может повлиять на финансовый сектор, если немецкий музей гигиены, значительный культурный институт Дрездена, испытает смену своей идентичности из-за сокращения финансирования. Решение города снизить свою ежегодную поддержку музея на 665 000 евро может сказаться на способности фонда получать будущее финансирование от корпоративных и других спонсоров в финансовом секторе.

Сокращение финансирования также может повлиять на способность музея поддерживать свой строгий график выставок, который является ключевым фактором для туристов и местных посетителей, в конечном итоге влияя на доходы от продажи билетов и другие связанные с туризмом деятельности.

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