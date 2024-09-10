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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкое пресс-агентство

Немецкая железная дорога: серьезные перебои были вызваны отключением электроэнергии

В субботу движение поездов вокруг Франкфурта длительное время испытывало существенные задержки из-за серии происшествий, вызванных отказом электроэнергии, как сообщили в Deutsche Bahn.

 and  Grigoriy Williams
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Подозреваемая поломка в энергоснабжении, скорее всего, вызвала перебои (Старое фото).
Подозреваемая поломка в энергоснабжении, скорее всего, вызвала перебои (Старое фото).

- Немецкая железная дорога: серьезные перебои были вызваны отключением электроэнергии

В субботу днем в результате отключения электроэнергии у местного поставщика в Франкфурте произошли значительные нарушения в работе городской инфраструктуры, как сообщает Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn проинформировала Deutsche Presse-Agentur, что в субботу возникли проблемы с железнодорожными службами из-за технической неисправности в их собственной системе радиосвязи GSM-R. Причиной проблемы стало отключение электроэнергии у поставщика. Ранее об этом сообщало Hessischer Rundfunk (hr).

Франкфурт признан одним из основных европейских хабов, с примерно 1200 ежедневными операциями пригородных и дальних поездов.

DB: Уроки наших ошибок

В случае отключения электроэнергии у железнодорожной радиосвязи есть запасной технический вариант – в данном случае, аварийное питание. По словам железнодорожной компании, эта запасная система работала нормально, но при переходе обратно на стандартную сеть электроэнергии возникла непредвиденная техническая проблема.

"Нашим техникам удалось устранить проблему через два часа", - заявила железнодорожная компания. "Мы извлекли уроки из этого инцидента и сейчас совершенствуем наши диагностические системы. Если подобная проблема возникнет снова, мы сможем быстрее ее идентифицировать и устранить".

По данным DB Regio, вся пригородная и S-Bahn-трафик в районе Рейн-Майн был затронут. Нарушения были устранены днем, и железнодорожное сообщение возобновилось. Однако задержки сохранялись до конца службы.

Германское пресс-агентство (Deutsche Presse-Agentur) также сообщало об влиянии отключения электроэнергии на различные службы во Франкфурте, в том числе на транспорт. Из-за отключения Германское пресс-агентство освещало трудности, с которыми столкнулись Немецкие железные дороги (DB) при устранении технической проблемы, вызванной отключением электроэнергии.

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