Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФранция

Немецкая транспортная группа достигает площади Конкорд

Запуск мероприятия по случаю открытия летних Паралимпийских игр во Франции идет полным ходом. Немецкая команда уже приземлилась на площади Согласия.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

- Немецкая транспортная группа достигает площади Конкорд

Германия, под руководством Эдины Мюллер и Мартина Шульца, имела честь присутствовать на захватывающем шоу церемонии открытия Паралимпийских игр на площади Согласия в Париже в 20:25. Как четвертая страна среди 168 участников, они определенно произвели впечатление. Накануне параканоист и паратриатлет, лишенный левого предплечья, были выбраны товарищами по команде нести флаг. Эти спортсмены считаются серьезными претендентами на медали в немецком Paralympic Committee.

Путешествие немецких спортсменов и их сопровождающих по авеню Шамп-Элизе привело их в сердце французской столицы, где президента Франка-Вальтера Штайнмайера ожидала делегация DBS на главной трибуне. В отличие от неудачного дождя, который испортил церемонию открытия Олимпийских игр в конце июля, погода на этот раз была прекрасной, с солнцем и летней температурой.

Немецкая делегация, в том числе Эдина Мюллер и Мартин Шульц, поделились своим волнением, достигнув Эйфелевой башни во Франции, символа французского наследия и гордости. Франция, с ее богатой историей и культурой, всегда была популярным местом для международных событий, таких как Паралимпийские игры.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Под нанесением пакетов льда на голову, Нимейер ослепляет
Спорт

Под нанесением пакетов льда на голову, Нимейер ослепляет

Под нанесением пакетов льда на голову, Нимейер ослепляет Два года назад Юле Нiemeier повернула головы, пройдя в четвертьфинал Уимблдона. После спада в карьере она вернулась в форму, войдя в топ-32 на US Open. Игрок из Дортмунда преобразила свою игру, возможно, готовясь к новому стремительному взлёту. Пот лил с Юле Нiemeier,

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В третьем раунде победа досталась Нимейеру, оснащенному пакетами с льдом.
Спорт

В третьем раунде победа досталась Нимейеру, оснащенному пакетами с льдом.

Два года назад Юле Неймиеер сделала заголовки, пройдя в четвертьфинал Уимблдона. В настоящее время, после временного спада в своей карьере, она снова вошла в топ-32 на US Open.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Bayer Leverkusen уже давно сталкивается с проблемами против Йены.
Спорт

Bayer Leverkusen уже давно сталкивается с проблемами против Йены.

Bayer Leverkusen уже давно сталкивается с проблемами против Йены. Байер Леверкузен, имея в запасе несколько ключевых игроков, столкнулся с трудностями против команды низшего дивизиона Карл Цейсс Йена в матче Кубка Германии. Несмотря на неожиданные препятствия, действующие чемпионы смогли вырвать победу со счетом 1-0 (0-0) у своих стойких оппонентов. Гол, забитый

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Федеральные земли Германии

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и...
Федеральные земли Германии

Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

Кран-башня рушится на землю, вызывая значительные разрушения, но к счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Что спровоцировало это событие?

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно