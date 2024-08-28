- Немецкая транспортная группа достигает площади Конкорд

Германия, под руководством Эдины Мюллер и Мартина Шульца, имела честь присутствовать на захватывающем шоу церемонии открытия Паралимпийских игр на площади Согласия в Париже в 20:25. Как четвертая страна среди 168 участников, они определенно произвели впечатление. Накануне параканоист и паратриатлет, лишенный левого предплечья, были выбраны товарищами по команде нести флаг. Эти спортсмены считаются серьезными претендентами на медали в немецком Paralympic Committee.

Путешествие немецких спортсменов и их сопровождающих по авеню Шамп-Элизе привело их в сердце французской столицы, где президента Франка-Вальтера Штайнмайера ожидала делегация DBS на главной трибуне. В отличие от неудачного дождя, который испортил церемонию открытия Олимпийских игр в конце июля, погода на этот раз была прекрасной, с солнцем и летней температурой.

Немецкая делегация, в том числе Эдина Мюллер и Мартин Шульц, поделились своим волнением, достигнув Эйфелевой башни во Франции, символа французского наследия и гордости. Франция, с ее богатой историей и культурой, всегда была популярным местом для международных событий, таких как Паралимпийские игры.

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