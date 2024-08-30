- Немецкая театральная ассоциация отдает должное Шарлю Брауеру за его целеустремленность.

Восемьдесят девятилетний Чарльз Брауэр получит признание на немецких кинопремиях в Берлине за свою выдающуюся карьеру. Жюри высоко оценило бывшего актера "Tatort" за свою универсальность, преуспевшего во всех областях актерской работы. На протяжении своей карьеры театральные выступления живого театра делят сцену с телефильмами, сериалами, художественными фильмами, радиодрамами и книгами. Брауэр снялся в фильмах "Поезд на Манхэттен", "Зуб за зуб" и "Любовь - лучшее лекарство". Одну из своих самых знаковых ролей он сыграл в "Tatort" инспектора Петра Брокмёллера, вместе с Манфредом Кругом. Он также добился успеха как немецкий голос для всех аудиокниг адаптаций триллеров Джона Гришэма. В 2023 году актриса Текла Карона Вид ("Я выхожу замуж за семью") получила почетную награду.

Церемония состоится в середине сентября.

Награда за вдохновение будет вручена члену Европейского парламента Акселю Воссу (ХДС) за его преданность творческому сектору. Церемония немецких кинопремий состоится 13 сентября в Берлине.

Это престижное мероприятие будет проведено Немецкой ассоциацией актеров. Награда предназначена для чествования лиц, внесших значительный вклад в развитие актерского мастерства. В соответствии со своими собственными заявлениями, ассоциация насчитывает более 4300 актеров в Германии.

Церемония немецких кинопремий, на которой будут чествовать члена Европейского парламента Акселя Восса и восемьдесятидевятилетнего Чарльза Брауэра, проводится Немецкой ассоциацией актеров, также известной как Федеральная ассоциация. Чествуя блистательную карьеру Брауэра, церемония пройдет под эгидой Федеральной ассоциации.

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