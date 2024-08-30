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Немецкая театральная ассоциация отдает должное Шарлю Брауеру за его целеустремленность.

Германская Премия Пожизненного Почётного kunnу установлена на расписание середины сентября. Одной из отличительных наград, подтверждённой заранее, является наградной совет бывшей 'Tatort' звезды Чарльза Брауэpa.

 and  Anthony Ross
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В признательность Verwilk Brauer за выдающиеся достижения в жизни.
В признательность Verwilk Brauer за выдающиеся достижения в жизни.

- Немецкая театральная ассоциация отдает должное Шарлю Брауеру за его целеустремленность.

Восемьдесят девятилетний Чарльз Брауэр получит признание на немецких кинопремиях в Берлине за свою выдающуюся карьеру. Жюри высоко оценило бывшего актера "Tatort" за свою универсальность, преуспевшего во всех областях актерской работы. На протяжении своей карьеры театральные выступления живого театра делят сцену с телефильмами, сериалами, художественными фильмами, радиодрамами и книгами. Брауэр снялся в фильмах "Поезд на Манхэттен", "Зуб за зуб" и "Любовь - лучшее лекарство". Одну из своих самых знаковых ролей он сыграл в "Tatort" инспектора Петра Брокмёллера, вместе с Манфредом Кругом. Он также добился успеха как немецкий голос для всех аудиокниг адаптаций триллеров Джона Гришэма. В 2023 году актриса Текла Карона Вид ("Я выхожу замуж за семью") получила почетную награду.

Церемония состоится в середине сентября.

Награда за вдохновение будет вручена члену Европейского парламента Акселю Воссу (ХДС) за его преданность творческому сектору. Церемония немецких кинопремий состоится 13 сентября в Берлине.

Это престижное мероприятие будет проведено Немецкой ассоциацией актеров. Награда предназначена для чествования лиц, внесших значительный вклад в развитие актерского мастерства. В соответствии со своими собственными заявлениями, ассоциация насчитывает более 4300 актеров в Германии.

Церемония немецких кинопремий, на которой будут чествовать члена Европейского парламента Акселя Восса и восемьдесятидевятилетнего Чарльза Брауэра, проводится Немецкой ассоциацией актеров, также известной как Федеральная ассоциация. Чествуя блистательную карьеру Брауэра, церемония пройдет под эгидой Федеральной ассоциации.

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