Немецкая пловчиха завоевала первое золото на соревнованиях

На четвертый день соревнований на Паралимпиаде в двойном триумфе в плавании обе победительницы пересекли финишную черту первыми в напряженной борьбе.

Таня Шольц и Йосия Топф из Германии стали первой золотой парой своей страны на Паралимпиаде в Париже. Шольц завоевала золото в категории SM4 на дистанции 150 метров вольным стилем, установив свой главный карьерный рекорд, и подняла дух всей немецкой команды за 2 минуты 51 секунду и 31 миллисекунду. Через 11 минут Топф принес Германии еще одну золотую медаль.

21-летний Топф из Эрлангена, родившийся с синдромом ТАР, завоевал титул в категории SM3 на дистанции 150 метров вольным стилем за 3 минуты 00 секунд и 16 миллисекунд. Он обошел австралийцев Гранта Паттерсона и Ахмеда Келли в напряженной борьбе. Топф уже завоевал две медали на чемпионате мира в 2022 году и занял третье место на чемпионате Европы в апреле. Теперь он закрепил свой потрясающий успех.

Шольц, которая ранее сталкивалась с проблемами холодной воды и судорог мышц во время гонок, показала второе fastest время в утренних заплывах. В финале она обошла соперников на последнем этапе вольным стилем и оторвалась на четыре секунды.

После падки с лошади в июне 2020 года Шольц получила диагноз неполного повреждения спинного мозга. Сначала считалось, что водные виды спорта для нее исключены из-за серьезности травмы. Но Шольц преодолела все ожидания и поднялась на вершину мира плавания всего через два года. К сожалению, Бётчер не хватило 0,28 секунды, чтобы завоевать бронзовую медаль. Однако немецкая пара Шольц и Топф стала звездами Паралимпиады, завоевав золотые медали в своих категориях. Победа Шольц в категории SM4 на дистанции 150 метров вольным стилем на Паралимпиаде в Париже стала значительным достижением в ее карьере, обеспечив Германии первую золотую пару на этих играх.

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