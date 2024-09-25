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Немецкая команда потерпела поражение за 0,85 секунды в поисках золота.

 and  Yaroslav Smith
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Немецкая команда потерпела поражение за 0,85 секунды в поисках золота.

Впечатляющее завершение чемпионата по раздельным стартам: смешанная немецкая команда завоевывает серебро на чемпионате мира. Они упускают золото всего на 0,85 секунды. Мужчины создают основу для победы мощным разделным стартом.

Антония Нидермайер нервно прикрыла лицо, Максимилиан Шахманн затаил дыхание в предвкушении: в итоге смешанная немецкая команда едва не завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Цюрихе на площади Sechseläutenplatz, уступив всего 0,85 секунды. "Мы очень довольны своей игрой, мы отдали все силы. Не к чему придраться", - сказал Мигель Хайдеманн.

В смешанной командной гонке с раздельным стартом в итоге победили Австралия, опередив неожиданно выступающую немецкую команду, в которую входили Мигель Хайдеманн, Марко Бреннер и Максимилиан Шахманн, а также Антония Нидермайер, Лайане Липперт и Франциска Кёх. Италия заняла третье место, отставая на восемь секунд после дистанции 53,7 километра.

Нидермайер вновь блистает

Мужчины создали основу для успеха мощным разделным стартом. После первого промежуточного времени тройка показала лучшее время, но фавориты Италия и Австралия оторвались на ровных участках. Женщины начали с 21-секундным отставанием от Австралии и 14-секундным от Италии.

На первом промежуточном времени Франциска Кёх уже отстала, но разрыв до первого места был почти ликвидирован. В основном это была заслуга Нидермайер, которая всего на девять секунд не хватило, чтобы завоевать медаль в индивидуальной гонке, команда поднялась в рейтинге и существенно contributed в медаль.

Тот же маршрут, что и в групповой гонке

Гонка на время команд служит превью предстоящих групповых гонок, которые стартуют в четверг, так как она проходит по тому же маршруту. Пока что юниоры и U23 определят своих чемпионов мира в четверг и пятницу, а женщины выступят в своей 154,1-километровой гонке в субботу, с оставшимися четырьмя кругами по Цюриху.

Мужская гонка в воскресенье, стартующая в Винтертуре, завершится семью сложными кругами, включающими два последовательных подъема. Преодолев 4500 метров высоты на 273,9 километрах, фавориты - Тадей Погаčar из Словении, Ремко Эвенопель из Бельгии и действующий чемпион Матьё ван дер Пool из Нидерландов.

Несмотря на все усилия, смешанная немецкая команда довольствуется серебром в напряженной смешанной командной гонке с раздельным стартом, а Австралия завоевывает золото. В престижном спортивном событии немецкая команда, в том числе Антония Нидермайер, едва не завоевала золото, уступив совсем немного.

Исключительное выступление Антонии Нидермайер в гонке с раздельным стартом вновь демонстрирует ее талант в спорте, существенно способствуя серебряному финишу команды.

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