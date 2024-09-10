Немецкая команда Кубка Дэвиса представляет Малага в китайской обстановке

Германская команда Дэвиса начинает групповой этап в Китае с победы. Максимилиан Мартерер и Яник Ханфманн блистают. Отсутствие Зверева, Штруфа и Кёпфера ощущается, что приводит к отсутствию целой команды. Однако и другие команды отправляются без своих звездных игроков.

Облегченно вздохнув, Ханфманн поднял руки после напряженной борьбы, а капитан команды Михаэль Кольманн глубоко вздохнул и обнял своего протеже: благодаря двум достойным выступлениям немецкие теннисисты успешно начали групповой этап Кубка Дэвиса. В первом матче против Словакии Мартерер и Ханфманн заложили основу для своей конечной цели в Малаге, где состоится финальный раунд в ноябре.

"Я немного нервничал. Представлять свою страну на Кубке Дэвиса всегда особенное удовольствие", - признался Ханфманн из Ганновера, одержавший первую победу в напряженном матче 3-6, 6-3, 7-6 (7-3) над Йозефом Коваликом: "Сегодня довольно влажно. Я рад, что это закончилось".

Ранее Мартерер победил в одиночном разряде Лукаса Клейна 6-4, 7-5. Участники финала doubles US Open Кевин Кравиetz и Тим Пюetz, которые прибыли в Китай только в понедельник вечером после утомительного путешествия, постараются обеспечить победу 3:0 в решающем матче doubles, учитывая также общий счет очков. "Это вздох облегчения. Мы доказали, что мы здесь", - сказал Мартерер после своей победы.

Утомительное путешествие в Китай

Таким образом, ослабленная команда DTB Германии сделала значительные шаги к завершению "изнурительного путешествия" (Кольманн) в Цзюхай, Китай, даже без Александра Зверева. Их соперники в Международном теннисном центре Хэнцин включают мощную команду Чили и США. Две лучшие команды пройдут в четвертьфинал.

Выбор Китая в качестве страны-хозяйки группового этапа вызвал ранее критику не только со стороны DTB. Также вызывало споры участие неазиатских команд в миллионном Цзюхае, городе рядом с Макао. Кольманн описал это как "огромные усилия" и сказал, что условия были "далеки от идеальных". Это особенно сдерживало звездных игроков ранее. В результате Германия продолжит свой путь без чемпиона Олимпийских игр в Токио Александра Зверева всего через несколько дней после US Open, а США - без финалиста Нью-Йорка Тейлора Фритца и полуфиналиста Франсиса Тиафо. Кольманн также лишился травмированных Яна-Ленарда Штруфа и Доминика Кёпфера.

Тем не менее, пустота, созданная отсутствием суперзвезд, дает возможность проявить себя молодым талантам, как это сделал Максимилиан Мартерер в первом матче против Словакии во вторник. Примерно 2000 зрителей заполнили зал на 5000 мест в Международном теннисном центре Хэнцин, где они наблюдали за сосредоточенной игрой Нюрнбергского надежды против Клейна. Ханфманн затем воспользовался шансом после плохой первой партии. Он спас матч-болл в третьем сете. Решающий сет стал напряженным, и каарлсруэский асс показал идеальную игру - в итоге он одержал победу после 2 часов и 15 минут, воспользовавшись второй возможностью.

После успешного старта Мартерер и Ханфманн хотят продолжить свою сильную игру в теннисе, стремясь принести Германии успех в предстоящих матчах. Несмотря на отсутствие топ-игроков, таких как Зверев и Штруф, пустота дает возможность новым талантам блеснуть на международной арене.

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