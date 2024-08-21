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Немецкая группа, выступающая за резкое сокращение административной бюрократии

В многочисленных администрациях цветет административная бюрократия. Семпля срочки необходимости снизить общий объем регулятивов. Германия предлагает специфические стратегии для достижения этого.

 and  Ann Bradley
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Упрощенные процессы и сниженные расходы --Germainский Альянс планирует радикальное уменьшение...
Упрощенные процессы и сниженные расходы --Germainский Альянс планирует радикальное уменьшение административной волокиты в Саксонии.

- Немецкая группа, выступающая за резкое сокращение административной бюрократии

Маленькая политическая группа "Германский альянс" выступает за радикальное сокращение бюрократии в Саксонии. Как заявил председатель партии Штеффен Große агентству ДПА, "Бюрократия должна быть наказана, она вредит государству, гражданину должна компенсироваться излишняя нагрузка". Партия ставит своей целью ограничить введение новых правил, продлевая их при необходимости после простого проверки эффективности. При введении каждого нового правила должны быть отменены два старых.

Гросс обосновал, что для администрации стандартной процедурой является учет усилий по реализации при введении новых правил. "Это делает прозрачным финансовый эффект от введения новых административных расходов и то, какие средства муниципалитеты могут получить от министра финансов на персонал и материальные затраты. Однако гражданину это не доступно, и мы хотим предоставить ему такую возможность".

Гросс привел примеры обязательных сокращений бюрократии. Например, для получения свидетельства о смерти родственника необходимо предоставить доказательство его рождения. "Вы должны предъявить свидетельство о рождении и оплатить его. Это абсурдно. Эта услуга должна быть бесплатной или полностью освобождена от налогов. Почему достаточно предъявления удостоверения личности умершего?", - вопрошает Гросс, возглавляющий список своей партии на выборах в ландтаг 1 сентября.

То же самое относится и к заключению нового брака, добавляет Гросс. Помимо документов о разводе, требуется доказательство рождения, что влечет за собой стоимость необходимого свидетельства. "Это полностью абсурдно и яркий пример бюрократии", - критикует Гросс. "Как можно исполнить желание снова жениться, если ты не родился? Почему достаточно регистратора принять удостоверение личности?"

Что касается возможных будущих сотрудничеств с другими партиями, Гросс не исключает возможности альянса с Союзом ценностей в будущем. Однако это еще не обсуждается на предстоящих выборах в ландтаг, а скорее на федеральных выборах в следующем году. Германский альянс не участвовал в выборах в Европарламент 9 июня, получив всего 0,6% в Саксонии. Гросс описывает Германский альянс, основанный в конце 2022 года, как и либеральный, и консервативный.

Гросс выразил надежду провести праздник для граждан Саксонии, сказав: "Как только мы успешно сократим излишнюю бюрократию, я бы хотел отметить это достижение большим праздником граждан". Кроме того, он предложил: "После достижения наших целей по сокращению бюрократии мы даже можем рассмотреть возможность сделать некоторые административные процедуры в общественных офисах полностью 'без праздника', что позволит добиться большей эффективности и удобства".

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