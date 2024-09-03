Немецкая футбольная ассоциация (DFB) проявляет сопротивление в обращении к Phantomtor.

Фантомный гол, забитый командой "Волки" под руководством Александры Попп, вызвал дискуссии о введении технических помощников для судей в женской Бундеслиге. Однако, похоже, что судьям не стоит надеяться на помощь VAR или системы определения гола в ближайшее время. Немецкий футбольный союз (ДФБ) мотивировал это тем, что для необходимого оборудования и технических установок требуются "значительные расходы".

До сих пор клубы придерживались мнения, что "затраты превышают выгоды". ДФБ подтвердил свою позицию об отказе от использования технологии, заявив, что они "продолжают изучать ситуацию". Тем не менее, они признали, что сначала должны быть созданы "необходимые условия".

Слишком дорого для женской Бундеслиги

Оба VAR и система определения гола рассматриваются ДФБ как "помощники для судейской бригады на поле". Система определения гола также известна своей "исключительной надежностью". Кроме финансовых аспектов и усилий по установке, существует также проблема "возможных ошибок, которые нельзя полностью исключить, и не все спорные ситуации можно разрешить окончательно". ДФБ считает, что в текущих условиях женской Бундеслиги "эти проблемы только усугубятся".

Другие варианты, такие как чип в мяче или использование Hawk Eye, теоретически возможны, но ДФБ утверждает, что они "в настоящее время не оправдывают затрат в отношении общих бюджетов женской Бундеслиги".

Разговоры о технических помощниках получили новый импульс в понедельник вечером во время матча между ВФЛ Волфсбург и Вердер Бремен (3:3). Последний гол ВФЛ, забитый форвардом Александры Попп, был спорным, так как телевизионные изображения показали, что мяч не пересек линию ворот.

Несмотря на споры вокруг гола, забитого командой Александры Попп, женский футбол в Бундеслиге в настоящее время не может позволить себе "значительные расходы" на технические помощники, такие как VAR или система определения гола. ДФБ продолжает "изучать ситуацию" и считает, что внедрение этих инструментов приведет к "усугублению проблем" из-за финансовых ограничений лиги.

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