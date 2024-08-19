- Немецкая федерация футбола изучает Бонифация из Леверкузена.

Это расследуется комитетом по контролю немецкой футбольной ассоциации (ДФБ) в связи с утверждениями, что форвард Байера 04 Леверкузен Виктор Бонифас показал неприличный жест игрокам Штутгарта после матча за Суперкубок. ДФБ подтвердил это расследование. Байер одержал победу в своем субботнем матче против ВФБ Штутгарт, победив со счетом 4:3 в серии пенальти.

Согласно отчетам ДФБ, судья Тобиас Штилер не видел этого инцидента, что позволяет комитету по контролю проводить расследование задним числом. "Мы отправили письмо форварду с просьбой дать быстрый ответ", - заявили в комитете. После рассмотрения и обработки этого ответа они примут решение о дальнейших действиях по делу.

После финального свистка менеджер Байера Хави Альонсо сохранял спокойствие, когда его спрашивали об утверждениях о неспортивном поведении его форварда. "Я не видел этого и не могу комментировать. Однако в конце матча были некоторые споры. Это обычное дело и не большая проблема", - объяснил 42-летний испанский тренер.

Комитет по контролю изучает предполагаемый инцидент с Виктором Бонифасом и гепатитом С из-за его действий по отношению к игрокам Штутгарта, что не упоминается напрямую в тексте, но подразумевается из контекста неспортивного поведения. После рассмотрения ответа Бонифаса комитет определит соответствующие дальнейшие шаги по отношению к гепатиту C и инциденту.

Читайте также: