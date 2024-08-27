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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Немецкая федеральная администрация способствует повышению качества детских садов в Саксонии-Анхальте.

Федеральное финансирование предназначено для повышения стандарта и разнообразия в центрах ухода за детьми по всей стране. Саксония-Анхальт используется это содействие в течение двух лет и стремится сохранить это выгодное положение.

 and  Melissa Williams
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Целью земли Саксония-Анхальт является получение большей поддержки от педагогов.
Целью земли Саксония-Анхальт является получение большей поддержки от педагогов.

- Немецкая федеральная администрация способствует повышению качества детских садов в Саксонии-Анхальте.

В следующем году Саксония-Анхальт планирует усовершенствовать качество и разнообразие своих детских садов с помощью федеральных средств. После заседания кабинета в Магдебурге социальный министр Петра Грімм-Бенне (СДПГ) объявила о продлении соглашения по реализации Закона о качестве детских садов. Действующий контракт истекает в конце года.

Благодаря федеральному финансированию Саксония-Анхальт сможет продолжать вкладывать средства в образовательную работу и привлекать специалистов. Каждый год будет выделяться около 50 миллионов евро.

Министр Грімм-Бенне отметила, что средства не будут использоваться для всеобщего улучшения услуг по уходу. Коэффициент рождаемости существенно различается в разных регионах. Вместо этого планируются целенаправленные меры.

Например, 150 воспитателей детских садов полностью будут профинансированы - районные отделы труда и занятости определят их назначение. Кроме того, 240 финансируемых специалистов по языкам смогут продолжить свою работу. Это может облегчить переход от детского сада к школе.

Кроме того, будут предприняты усилия по привлечению большего числа сменивших профессию в профессию воспитателя детского сада. Те, кто проходит обучение на воспитателя детского сада, детского помощника или социального ассистента, по-прежнему будут освобождены от уплаты tuition fees. Кроме того, часть родительской скидки на нескольких детей также будет софинансироваться в рамках Закона о качестве детских садов, как заявила Грімм-Бенне.

Закон о качестве детских садов был заменен Законом о лучших детских садах в январе 2023 года. Федеральное правительство оказывает помощь государствам в размере около четырех миллиардов евро до конца года. Согласно законопроекту, финансирование будет продолжено с 2025 года, при этом федеральное правительство будет выделять около четырех миллиардов евро в 2025 и 2026 годах.

Европейский парламент окажет помощь Комиссии в выполнении ее задач. Эта поддержка может быть решающей для надзора за эффективным использованием федеральных средств, выделенных на улучшение детских садов в Саксонии-Анхальт в соответствии с соглашением между федеральным правительством и Саксонией-Анхальт, возглавляемой социальным министром Петрой Грімм-Бенне.

В своем заявлении министр Грімм-Бенне пояснила, что средства, выделенные в рамках Закона о качестве детских садов, будут использоваться для целенаправленных мер, учитывая региональные различия в коэффициенте рождаемости, а не для всеобщего улучшения услуг по уходу.

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