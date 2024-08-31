- Немецкая Бундеслига в настоящее время вызывает волны в Шлезвиге-Гольштейне.

Первоклассная команда Хольштайн Киль готовится к дебютному домашнему матчу в футбольной** Бундеслиге в субботу. Это будет первый матч в истории престижной немецкой лиги, который пройдет в земле Шлезвиг-Гольштейн. Тренер Хольштайна Марсель Рапп назвал эту встречу с Вольфсбургом важной. После поражения со счетом 2:3 от Хоффенхайма в дебютном матче северяне настроены заработать свои первые очки. tanto la equipo como la ciudad esperan posibles complicaciones en el transporte cerca del estadio Holstein. El partido comienza a las 15:30.

Команда Хольштайн Киль, выступающая в немецкой Бундеслиге, стремится заработать свои первые очки во втором матче, встречаясь с ВФЛ Вольфсбург. Местные жители с нетерпением ждут возможности увидеть немецкую Бундеслигу в Шлезвиг-Гольштейне и испытать волнение топового немецкого чемпионата.**

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