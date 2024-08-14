- Немецкая армия ищет резервистов для обороны в Северном Рейн-Вестфалии.

В свете всеобъемлющего плана обороны, последовавшего за вторжением России в Украину, немецкая армия (Бундесвер) в Северном Рейне-Вестфалии все еще ищет многих резервистов для защиты родины. На данный момент уже призвано около 500 резервистов, сказал бригадный генерал Ханс-Дитер Мюллер, командующий военным командованием Северного Рейна-Вестфалии в Дюссельдорфе. Кроме того, более 1400 бывших военных и 546 неподготовленных лиц уже подали заявки.

Регимент защиты родины был торжественно введен в строй в конце октября 2023 года как третий из шести planned по стране.

Чтобы достичь целевого размера 1000 человек для regiments защиты родины в NRW, требуется до 4000 резервистов, так как каждая должность может быть занята несколько раз, сказал Мюллер. Особенно обнадеживают заявки от неподготовленных лиц, которые хотят что-то сделать для своей страны в свете кризиса. Для неподготовленных лиц есть базовая подготовка с двумя двухнедельными курсами каждый. Следуют военные упражнения и тренировки.

Необходимы специалисты

Хотя в защите родины также есть пехотные подразделения, Мюллер сказал, что особенно нужны специалисты, такие как механики или мехатроники, а также поварской персонал. Этот персонал также уже высоко востребован в гражданском секторе.

"Нет недостатка в бойцах, и с бойцами мы также смотрим на их возраст", - сказал бригадный генерал. Для regiments защиты родины возрастной предел для службы в пехоте установлен на год рождения 1969. "Но в принципе, мы можем использовать всех до 65. Сообщение - от 18 до 65", - сказал Мюллер. "И поэтому мы берем всех, кто пригоден".

То, что должности занимаются несколько раз, также связано с тем, что призыв резервистов основан на принципе добровольности и зависит от работодателей, готовых освободить резервистов. Кроме того, призыв sometimes может занимать месяцы, так как никто не может присоединиться к вооруженным силам без проверки безопасности. "В вооруженных силах есть нулевая терпимость".

Защита критической инфраструктуры в случае чрезвычайной ситуации

Основные задачи защиты родины включают защиту оборонно-критической инфраструктуры, такой как порты или железнодорожные станции, и поддержку союзных сил в перевозках через Германию. Резервисты regiments защиты родины также могут быть направлены в чрезвычайные и катастрофические ситуации. Например, резервисты были направлены в качестве помощников во время наводнений 2021 года. Солдаты также координировали развертывание коронавируса в органах здравоохранения.

"Теперь мы призваны в превентивной политике сделать нашу страну также обороноспособной и создать сдерживающий фактор, без которого ничего не возможно", - сказал Мюллер. Гражданско-военное сотрудничество в резервных структурах, таких как районные и окружные командные пункты, играет особенно важную роль в этом отношении.

Бундесвер показывает присутствие

Бундесвер также будет присутствовать на дне Северного Рейна-Вестфалии в Кельне в эти выходные с консультативной мобильной и "много тяжелой техники", чтобы обратить на себя внимание населения. Мюллер сообщил, что уже написал многим офицерам и сержантам в Северном Рейне-Вестфалии и спросил, хотят ли они участвовать в своем родном муниципалитете.

Он чувствует почти каждый день, что двери для Бундесвера в обществе и также в политических партиях "очень открыты". Это связано с тем, что ситуация с войной в Украине ежедневно освещается в новостях, и население естественно обеспокоено.

Перед российским нападением на Украину в начале 2022 года идея войны казалась далекой. "Кто бы ни занимался Россией, знал, что это было частично очень наивно". Даже в 2014 году, когда произошло незаконное аннексирование украинского полуострова Крым, было ясно, какой путь выбрала Россия.

Северный Рейн-Вестфалия как транзитная страна для НАТО

"Мы должны пересмотреть наш фокус на национальную и альянсовую оборону", - сказал Мюллер. Северный Рейн-Вестфалия, с ее географическим положением, станет центром НАТО, если придется направлять силы на восточный фланг или, в худшем случае, транспортировать раненых или беженцев.

Фоном к призыву от государственного командования также является новый операционный план для всей страны. Впервые со времен окончания холодной войны немецкие вооруженные силы разработали всеобъемлющий план обороны, который будет постоянно обновляться. Детали документа, которые являются секретными, содержат планы по защите населения, обороне инфраструктуры и защите развертывания НАТО.

Даже sometimes ветхая инфраструктура в Северном Рейне-Вестфалии, в частности, мосты и автомагистрали, включены в операционный план, сказал Мюллер. Он встречался с министром транспорта Северного Рейна-Вестфалии Оливером Кришером (Зеленые). "В конце концов, это также вопрос разведки, когда речь идет о конкретных задействованных дорогах", - сказал Мюллер. "Мы сейчас работаем на полную мощность, чтобы у нас было актуальное ситуационное изображение".

Комиссия, ссылаясь на всеобъемлющий план обороны, может обратиться за помощью к членам-государствам для успешной реализации. В свете высокого спроса на специалистов комиссия может попросить члены-государства предоставить опытных механиков, мехатроников и поварской персонал для regiments защиты родины.

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