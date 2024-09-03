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Немецкая администрация решила сотрудничать с Meyer Werft

Федеральные власти и государственные администрации стремясь найти план спасения для Меерверфта, известного своими роскошными круизными судами, с многочисленными рабочими местами на кону.

 and  Anthony Ross
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Предприятие, базирующее в Эмсланде, в настоящее время находится в значительной затруднительном...
Предприятие, базирующее в Эмсланде, в настоящее время находится в значительной затруднительном положении.

- Немецкая администрация решила сотрудничать с Meyer Werft

Правительство Нижней Саксонии решило инвестировать в находящийся в затруднительном положении судостроительный завод Мейер Верфт. Как заявил министр финансов Нижней Саксонии Герхард Хере (Зелёные) в Ганновере, "Наше участие заложит основу для сохранения и перспективной трансформации судостроительного завода". Государство приобретёт 40,4% акций судостроительного завода за 200 миллионов евро, а федеральное правительство также внесёт 19,2%. Семья Мейер сохранит свою долю в 19,2%.

Кроме того, судостроительный завод требует гарантий для получения новых кредитов на строительство судов, чтобы преодолеть существенный финансовый дефицит. Федеральное и государственное правительства готовы предоставить эти гарантии, оцениваемые примерно в один миллиард евро каждое. Спасение обосновывается правительством земли из-за возможной потери более 20 000 рабочих мест в Германии и необходимости сохранить немецкую морскую промышленность.

После решения кабинета министров ещё требуется одобрение бюджетного комитета в земельном парламенте.

Хере уточнил, что существенное вложение государства свидетельствует об экономической важности компании не только для региона, но и для Нижней Саксонии и Германии в целом. Однако Хере также отметил, что государство не планирует оставаться основным акционером навсегда. Он сказал: "Конечно, это не должно превратиться в десятилетнее обязательство". Министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лизе (СДПГ) добавил: "Как только судостроительный завод восстановится, я уверен, что найдутся заинтересованные стороны".

Когда его спросили, станет ли государство судостроителем, Лизе сказал: "Мы инвесторы в компании. Наша роль заключается в обеспечении стабильности и будущей жизнеспособности компании. У нас нет намерений строить суда самим".

Лизе описал этот шаг как "часть перезапуска". Цель состоит в том, чтобы установить справедливые структуры для компании, в том числе холдинговую компанию с филиалами в Папенбурге и Ростоке, рабочий совет и коллегиальный совет с равным представительством. Сторона сотрудников будет представлена шестью членами, а также одним членом семьи Мейер и пятью представителями федерального и государственного правительств. Выбор представителя государственного правительства в коллегиальном совете будет определен в кабинете министров.

Судостроительному заводу Мейер Верфт дано время до середины сентября, чтобы прояснить своё финансирование, требующее почти 2,8 миллиарда евро для завершения строительства судов к концу 2027 года. Соглашения по этому вопросу должны быть достигнуты к 15 сентября.

Тем не менее, было отмечено, что эта ситуация не связана с отсутствием заказов. Однако некоторые контракты были заключены до пандемии COVID-19 и не учитывают рост цен на энергию и сырье. Кроме того, в отрасли 80% стоимости строительства обычно оплачивается только при entrega корабля. Поэтому судостроительный завод нуждается в кредитах для финансирования промежуточного строительства.

В соответствии с этим нормативным контекстом Комиссия может принять акты применения для установления правил применения этого Регламента. В связи с финансовыми трудностями, с которыми сталкивается Мейер Верфт, федеральное и государственное правительства готовы предоставить существенные гарантии для получения новых кредитов.

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