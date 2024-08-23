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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия:

Немецкая администрация рассматривает возможность отказаться от своего присутствия на сцене билетов в Германии.

В deelndorfe-ангальт к 2025 году возможно устареет традиционный способ передвижения по региону с помощью билетов на автобус и поезд из-за жестких финансовых ограничений, вынуждающих советников counties действовать.

 and  Viktoriya Miller
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С финансовой точки зрения, продление билета Германии больше не по силам на уровне округа.
С финансовой точки зрения, продление билета Германии больше не по силам на уровне округа.

- Немецкая администрация рассматривает возможность отказаться от своего присутствия на сцене билетов в Германии.

Представители местных властей в Саксонии-Анхальт рассматривают возможность выхода из Германии-Тикета. По словам Гёца Ульриха (ХДС), президента ассоциации районов Саксонии-Анхальт, "продолжение Германии-Тикета больше не представляется возможным из-за финансовых трудностей, которые районы ожидают от Министерства финансов".

Представитель района Бургенландкreis выразил обеспокоенность тем, что государственное правительство толкает районы в еще большие финансовые трудности. Он и его коллеги предлагают выход из Германии-Тикета, начиная с 1 января 2025 года, районным советам.

Разногласия вызваны местными финансовыми проблемами в Саксонии-Анхальт. С точки зрения представителей районов, предложение государственного правительства пересмотреть закон о финансовом выравнивании увеличивает долги районов. Ситуация районов неправильно понимается, и необоснованно проектируется доход.

В результате, с точки зрения районов, это приведет к дефициту финансирования в размере около 94 миллионов евро в 2025 году и около 110 миллионов евро в 2026 году. "Дефицит бюджета районов около 157 миллионов евро в 2024 году значительно увеличится". Районы также рассматривают возможность оспорить закон в конституционном суде штата.

Теперь рассматриваются сокращения. Комиссар района Сальцландkreis, Маркус Бауэр (СДПГ), предложил приспособить задачи к доступным средствам. "Вакантные должности не могут быть заняты, административные процедуры не могут быть проведены в обычном темпе, рабочие часы в районных офисах необходимо скорректировать, и обязательства по отчетности перед государственным административным офисом и правительством штата не могут быть выполнены вовремя", - сказал Бауэр. "Даже временное закрытие общественных зданий должно быть рассмотрено".

  1. В свете финансовых трудностей Комиссия должна изучить альтернативы для смягчения дефицита бюджета районов, который, как ожидается, значительно увеличится из-за пересмотренного закона о финансовом выравнивании.
  2. Учитывая финансовое бремя на районы Саксонии-Анхальт, Комиссия должна тщательно оценить потенциальное влияние предложения представителей районов выйти из Германии-Тикета с 1 января 2025 года.

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