- Нелегальные кемперы уезжают, намереваясь подать иск.

Многие участники запрещенного палаточного лагеря в Харце уезжают, как сообщают сами участники. "Люди уезжают добровольно или принудительно", - заявил участник Томас Т. Так называемый Радужный Сбор, который длился несколько недель, в пик своей активности собрал около 1500 человек из 63 разных стран. Ясно ли, что лагерь медленно рассеивается, пока не ясно, сообщает район Гёттинген. Примерно 500-800 человек, как считается, все еще там.

Предполагаемая Радужная Семья разбила лагерь на площади около 200 гектаров в охраняемой природной зоне недалеко от городов Бад-Грунд и Клаусталь-Целлерфельд. Эта территория находится под юрисдикцией tanto Гёттингена, как и Гослара. По словам участников, лагерь представляет собой символ мира и связи с природой. Он, как ожидается, продлится до 3 сентября.

Участник Томас оценивает, что примерно 500 участников останутся до этого времени. Другие недавно уехали или получили уведомления об изгнании. Юрисдикции ввели запрет на вход в зону, но пока воздерживаются от массового изгнания, в том числе из-за затрат. Работники служб правопорядка, пожарные и полицейские регулярно присутствуют на месте, чтобы напоминать о запрете, конфисковывать палатки или эвакуировать автомобили с лесных дорог.

Из-за эвакуации автомобилей участник Томас объявил коллективный судебный иск. Он считает, что примерно половина эвакуированных машин была удалена незаконно. Кроме того, ожидается, что 50-100 человек останутся на месте еще на несколько дней после официального окончания собрания 3 сентября. Якобы они являются так называемой уборной командой, чтобы привести территорию в порядок. "Наша цель - оставить территорию чище, чем мы нашли", - заявил он.

Несмотря на продолжающийся отъезд многих людей, участники оценивают, что примерно 50-100 человек все еще будут иметь свободное время, чтобы помочь с уборкой после 3 сентября. Томас, участник, также упомянул о планировании коллективного судебного иска в отношении эвакуации автомобилей, заявив, что считает, что половина из них была незаконно удалена во время их свободного времени в лагере.

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