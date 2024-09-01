Нелегальный перевозчик наркотиков находит нежелательный конец во время преследования береговой охраны

Очаг контрабанды наркотиков: пролив Гибралтар часто становится ареной столкновений между властями и преступниками, заканчивающихся трагически.

Во время погони на высокой скорости между испанской береговой охраной и подозреваемыми в контрабанде наркотиков один человек погиб. Четверо других получили ранения. По данным береговой охраны, судно контрабандистов на полной скорости врезалось в берег и перевернулось.

Испанская береговая охрана, при поддержке воздушных сил, преследовала восемь подозреваемых в торговле наркотиками лодок, которые плыли вверх по реке Гуadalкивир, недалеко от прибрежного города Кадис. Одна из лодок, якобы пытаясь избежать ареста на полной скорости, в итоге врезалась в берег реки. В результате погиб один человек, и четверо получили ранения. Береговая охрана обнаружила 74 пакета гашиша возле перевернутой лодки, а следователи нашли 47 пакетов в другой лодке.

Это не первый смертельный инцидент в этом районе. В феврале двое офицеров береговой охраны погибли в порту Барбате, примерно в 30 километрах к югу от Кадиса, когда контрабандисты таранили их судно. В результате пятеро человек были арестованы в связи с этим инцидентом.

Пролив Гибралтар приобрел репутацию значительного очага контрабанды наркотиков между Северной Африкой и Испанией. Испания является домом для некоторых из крупнейших центров торговли наркотиками в Европе, а южный регион Андалусия особенно страдает из-за своей близости к Марокко, крупному производителю каннабиса.

Европейский Союз, граничащий с очагом контрабанды наркотиков в проливе Гибралтар, выразил обеспокоенность растущим уровнем насилия и трагедий, связанных с незаконной торговлей наркотиками. Несмотря на интенсивные усилия правоохранительных органов, контрабандисты продолжают использовать испанское побережье, такое как река Гуadalкивир, как стратегический маршрут для обхода властей.

Читайте также: