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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Нелегальный перевозчик наркотиков находит нежелательный конец во время преследования береговой охраны

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Рядом со брошенным судном береговая охрана обнаружила 74 пучка гашиша (историческое изображение).
Рядом со брошенным судном береговая охрана обнаружила 74 пучка гашиша (историческое изображение).

Нелегальный перевозчик наркотиков находит нежелательный конец во время преследования береговой охраны

Очаг контрабанды наркотиков: пролив Гибралтар часто становится ареной столкновений между властями и преступниками, заканчивающихся трагически.

Во время погони на высокой скорости между испанской береговой охраной и подозреваемыми в контрабанде наркотиков один человек погиб. Четверо других получили ранения. По данным береговой охраны, судно контрабандистов на полной скорости врезалось в берег и перевернулось.

Испанская береговая охрана, при поддержке воздушных сил, преследовала восемь подозреваемых в торговле наркотиками лодок, которые плыли вверх по реке Гуadalкивир, недалеко от прибрежного города Кадис. Одна из лодок, якобы пытаясь избежать ареста на полной скорости, в итоге врезалась в берег реки. В результате погиб один человек, и четверо получили ранения. Береговая охрана обнаружила 74 пакета гашиша возле перевернутой лодки, а следователи нашли 47 пакетов в другой лодке.

Это не первый смертельный инцидент в этом районе. В феврале двое офицеров береговой охраны погибли в порту Барбате, примерно в 30 километрах к югу от Кадиса, когда контрабандисты таранили их судно. В результате пятеро человек были арестованы в связи с этим инцидентом.

Пролив Гибралтар приобрел репутацию значительного очага контрабанды наркотиков между Северной Африкой и Испанией. Испания является домом для некоторых из крупнейших центров торговли наркотиками в Европе, а южный регион Андалусия особенно страдает из-за своей близости к Марокко, крупному производителю каннабиса.

Европейский Союз, граничащий с очагом контрабанды наркотиков в проливе Гибралтар, выразил обеспокоенность растущим уровнем насилия и трагедий, связанных с незаконной торговлей наркотиками. Несмотря на интенсивные усилия правоохранительных органов, контрабандисты продолжают использовать испанское побережье, такое как река Гуadalкивир, как стратегический маршрут для обхода властей.

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