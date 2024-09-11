- Некоторые участки моста Карола в Дрездене были повреждены.

В центре Дрездена ночью частично обрушилась Карола-мост. По словам представителя городской службы спасения, проблемным участком была часть, на которой находились трамвайные пути и участок пешеходной дорожки.

Местная организация общественного транспорта подтвердила, что в тот момент по мосту не ездили трамваи, что гарантировало безопасность tanto пассажиров, как и других передвижных объектов.

Исторический Дрезден, известный своими достопримечательностями, является домом для Карола-моста. К счастью, никакие туристы не пострадали от частичного обрушения, так как инцидент произошел вне обычных часов посещения туристами.

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