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Некоторые места для обучения еще предстоит заполнить спонтанно

В августе и сентябре многие ученики начинают свои карьеры. Прием заявок все еще возможен в последнюю минуту. Помощь доступна для соединения безработных и вакансий в ученичестве.

 and  Michael Bootcampf
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- Некоторые места для обучения еще предстоит заполнить спонтанно

Рынок обучения в Баварии входит в финишную прямую текущего года. Шансы получить место в обучении** на этот учебный год по-прежнему очень хороши, согласно баварским агентствам занятости. "Рынок обучения все еще предлагает много свободных мест во всех областях для кандидатов", - говорит Петер Миichel, операционный директор Регионального управления Бавария, согласно пресс-релизу.

Большинство мест обучения традиционно начинаются в августе или сентябре. Однако сокращающееся число выпускников школ создает для бизнеса значительные трудности в поиске подходящих молодых талантов, согласно агентству занятости. Люди, ищущие место в обучении, все еще могут подавать заявки. "Я рекомендую обратиться в службу карьерного консультирования агентств занятости сейчас", - говорит Миichel. Там люди могут получить помощь в выборе карьеры и узнать, где еще есть текущие вакансии. Агентство занятости заявляет, что можно подписать контракт на обучение и поздно осенью. "Никогда не поздно для места в обучении", - говорит Миichel.

По данным агентства занятости, в Баварии на конец июля было зарегистрировано 40 541 свободных места в обучении. Это на 8,7 процента меньше, чем в прошлом году. Однако число молодых людей, все еще не имеющих места, увеличилось. В настоящее время 15 641 кандидат все еще не имеет места в обучении - это на 8,4 процента больше, чем в то же время прошлого года. В численном выражении это означает, что сейчас зарегистрировано 2,6 места в обучении на одного кандидата.

Согласно агентству занятости, самой популярной является должность помощника по коммерческому управлению. Работодатели чаще всего ищут стажеров в розничной торговле.

Агентство занятости также упомянуло, что многие доступные места в обучении имеют циклический характер, такие как в сантехнике или электромонтаже. Эти должности часто требуют сильного понимания технических Konzepten и умения работать с точностью.

Кроме того, стоит отметить, что хотя должность помощника по коммерческому управлению является самой популярной, есть еще много возможностей в менее традиционных областях. Например, сельскохозяйственный сектор также предлагает различные места в обучении с циклическим характером, в том числе в области механической инженерии или ветеринарной медицины.

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