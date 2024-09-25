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ЗдоровьеНовости

Некоторые люди, звонящие по номеру 988, теперь получат помощь на основе их текущего местоположения, а не местоположения, связанного с кодом их телефона.

Операторы мобильной связи внедряют новую технологию, согласно заявлению министерства здравоохранения США в среду, которая переадресовывает звонящих на местные линии помощи при суициде и кризисе, обозначаемые номером 988, в зависимости от их текущего географического положения, а не кода области...

 and  Katherine Bradley
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Виртуальная новая горячая линия, основанная в июле 2022 года, обработала более 10 миллионов...
Виртуальная новая горячая линия, основанная в июле 2022 года, обработала более 10 миллионов звонков, сообщений и цифровых чатов, связанных с суицидом и ситуациями кризиса.

Некоторые люди, звонящие по номеру 988, теперь получат помощь на основе их текущего местоположения, а не местоположения, связанного с кодом их телефона.

Целью введения 988 является обеспечение круглосуточного доступа к сострадательному и непредвзятому помощи для лиц, переживающих кризис в сфере психического здоровья или злоупотребления веществами. Эта мера направлена на связь звонящих с местными учреждениями, которые могут предоставить информацию о доступных службах и ресурсах в их сообществе, тем самым улучшая качество помощи.

Как объявила Мириам Э. Дельфин-Ритмон, помощник секретаря в HHS и глава Администрации по борьбе со злоупотреблением наркотиками и психическим здоровьем (SAMHSA), звонки на 988 теперь будут перенаправляться в местные центры в зависимости от физического местоположения звонящего, а не кода области. Эта мера была начата Verizon и T-Mobile на прошлой неделе и должна охватить примерно половину всех беспроводных звонков на 988 после полного внедрения этими двумя операторами. AT&T также начнет этот процесс в течение следующих нескольких месяцев.

Ранее звонки на 988 отправлялись в центр в зависимости от кода области звонящего. Например, житель Лос-Анджелеса с кодом области Нью-Йорка подключался бы к центру кризисной помощи в Нью-Йорке. Эта мера, которая будет внедрена Федеральной комиссией по связи в ближайшие месяцы, обещает выгоду для звонящих, позволяя им связываться с местными ресурсами и специалистами в своем сообществе.

В заявлении председатель FCC Джессика Розенворсель подчеркнула важность этих улучшений, сказав: "В кризисные моменты каждая минута имеет значение - особенно когда вы ищете помощи для себя или близкого человека, нуждающегося в поддержке психического здоровья. Есть реальная польза в том, чтобы связываться с ресурсами, доступными в вашем собственном дворе, и говорить с теми, кто находится в вашем сообществе".

988 Линия спасения от самоубийств и кризисов предоставляет бесплатную эмоциональную поддержку лицам, переживающим кризис в сфере психического здоровья, и соединяет их с местными учреждениями. Эта линия работает круглосуточно, семь дней в неделю, и состоит из более чем 200 местных центров кризисной помощи по всей стране.

Запущенная в июле 2022 года, 988 линия заменила Национальную линию предотвращения самоубийств и приняла более простой код набора. В течение двух лет после своего запуска линия обработала более 10 миллионов звонков, текстовых сообщений и чатов, согласно данным, опубликованным SAMHSA.

Линия теперь включает в себя услуги, такие как американский жестовый язык и испанский, а также линию кризиса для ветеранов и линию для ЛГБТК+ подростков и молодых взрослых.

В 2022 году в США был зафиксирован рекордный уровень самоубийств, поскольку страна продолжает бороться с усугубляющимся кризисом психического здоровья, вызванным пандемией COVID-19.

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В марте 2023 года Национальная ассоциация по заболеваниям мозга и коалиция более 40 национальных организаций направили письмо лидерам FCC и HHS с призывом улучшить маршрутизацию звонков 988. Вслед за этим председатель FCC Джессика Розенворсель представила на рассмотрение полной комиссии уведомление о предложении правил на следующий день.

Геороутинг отличается от геолокации тем, что не предоставляет точного местоположения звонящего. Вместо этого он собирает и использует информацию о местоположении звонящего, чтобы помочь ему связаться с местной поддержкой, сохраняя при этом конфиденциальность.

Как заявила Розенворсель, "Больше не будет бесцельных звонков и сообщений 988, которые будут отправлены в центры кризисной помощи, находящиеся за сотни миль". Этот шаг обещает повысить эффективность и эффективность службы линии, соединяя людей, нуждающихся в помощи, с наиболее подходящими и близлежащими ресурсами.

Корреспонденты CNN Джеки Ховард и Мира Ченг внесли вклад в этот отчет.

Внедрение геолокации для звонков 988, вероятно, снизит количество звонков, направляемых в центры кризисной помощи, находящиеся далеко от места нахождения звонящего, что обеспечит людям, нуждающимся в помощи, более эффективный доступ к местным ресурсам. Этот переход к улучшенной маршрутизации является важным шагом в решении растущего кризиса психического здоровья в США, где в 2022 году был зафиксирован рекордный уровень самоубийств.

Улучшение системы маршрутизации 988 Линии спасения от самоубийств и кризисов направлено на улучшение общих показателей здоровья, так как люди имеют больший шанс получить поддержку от местных специалистов по психическому здоровью и ресурсов.

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