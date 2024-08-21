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Неконтролируемая турбулентность наносит вред двум пассажирам на борту рейса, направляющегося в Лондон.

Рейс ЭйрЕу 821 из Керкиры в Лондон Гатиouver был перенаправлен в Рим из-за травм, полученных двумя членами экипажа в результате внезапной турбулентности

 and  Christian Meier
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Рейс из Кorfu в Гатвик в 2020 году был отклонен в Рим из-за турбулентности, в результате чего два...
Рейс из Кorfu в Гатвик в 2020 году был отклонен в Рим из-за турбулентности, в результате чего два члена экипажа получили травмы 19 августа в Гатвике.

Неконтролируемая турбулентность наносит вред двум пассажирам на борту рейса, направляющегося в Лондон.

ЛегкийJet рейс 8210, летевший из Корфу в Лондон Gatwick 19 августа, был вынужден изменить курс и приземлиться в Риме из-за турбулентности в итальянском воздушном пространстве, в результате чего двое членов экипажа получили травмы.

Самолет-замену доставил пострадавших пассажиров, которые в итоге reached their destination в Великобритании в тот же день.

Согласно отчетам, ремни безопасности, скорее всего, были застегнуты во время турбулентности, и ни один из пассажиров не пострадал.

EasyJet подтвердила инцидент в заявлении, в котором говорится: "Рейс EZY8120 из Корфу в Лондон Gatwick 19 августа подвергся турбулентности, в результате чего двое членов экипажа получили травмы. Капитан принял решение изменить курс на Рим, где членам экипажа была оказана медицинская помощь.

"Безопасность и благополучие наших пассажиров и сотрудников является приоритетом номер один для EasyJet, и наши пилоты обучены управлять ситуациями, связанными с турбулентностью.

"Самолет благополучно приземлился в Риме, где пассажирам была оказана помощь в терминале, и был организован альтернативный экипаж и самолет для продолжения полета в Лондон Gatwick."

Авторитеты отказались предоставить информацию о способности членов экипажа, получивших травмы, вернуться в Лондон вместе с пассажирами.

В течение 75-минутной поездки Airbus A320 достигал скоростей 500 узлов (575 миль в час) и высот 31 000 футов.

Итальянское авиационное агентство по безопасности полетов, Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, сообщило, что турбулентность возникла, когда самолет вошел в итальянское воздушное пространство.

"В связи с характером и тяжестью травм ANSV начала расследование безопасности, классифицировав инцидент как аварию", - заявило агентство.

Южная Италия в последнее время страдает от штормовой погоды. Перед тем, как самолет изменил курс, байесовская яхта затонула в Сицилии, и водоворот - вид торнадо - подозревается в качестве причины. Шесть пассажиров все еще числятся пропавшими без вести.

Самолет возвращался в Великобританию после того, как многие пассажиры провели свои летние каникулы на Корфу.

Согласно Flight Radar 24, самолет остается на аэропорту Фьюмичино в Риме и еще не возобновил операции.

Ненамеренные аварии часто происходят из-за турбулентности, вызывая травмы как у бортпроводников, так и у пассажиров, как сообщает Федеральное управление гражданской авиации. Это также один из самых распространенных видов авиационных аварий, согласно Национальному совету по безопасности на транспорте США. Эти инциденты могут стоить американским авиакомпаниям до $500 миллионов в год из-за травм, задержек и ущерба, согласно данным Национального центра атмосферных исследований.

По мере ухудшения климатического кризиса турбулентность, вероятно, станет более частой, согласно экспертам.

В этом году турбулентность уже привела к травмам и даже смертельным случаям среди пассажиров.

В июле 30 пассажиров получили травмы во время турбулентности на рейсе Air Europa из Мадрида в Монтевидео, Уругвай.

Этот инцидент последовал за серией несчастных случаев в мае, когда британец погиб, и более 70 пассажиров получили травмы во время сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines из Лондона в Сингапур. Самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Бангкоке.

Эксперты советуют всегда пристегиваться ремнями безопасности, чтобы предотвратить травмы во время турбулентности, совет, который, несомненно, ценят счастливые пассажиры рейса 8210 EasyJet.

Дополнительный отчет подготовил Jacopo Prisco

Измененный самолет EasyJet, первоначально направлявшийся в Лондон Gatwick, в итоге продолжил свой путь на авиационной замене, завершив путешествие пассажиров.

Рейс Sq321 Singapore Airlines был перенаправлен в Bangkok после сильной турбулентности, в результате которой погиб один пассажир и более 70 получили ранения в мае.

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