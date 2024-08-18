Некогда уважаемая конная ассоциация сейчас ведет себя к саморазрушению.

Верховая езда считается почетным занятием, но внутри немецкой ассоциации конного спорта царит грязная игра интриг. Необходим новый лидер, но всех потенциальных кандидатов подрывают и отодвигают в сторону. Это удручает.

Урсула фон дер Ляйен не подходит, любящая лошадей президент ЕКП имеет более насущные дела. Карл-Теодор цу Гуттенберг тоже не заинтересован, бывший министр обороны ясно дал понять, что не хочет участвовать в этом. Что касается храбрых кандидатов, готовых взять в свои руки бразды правления беспорядочной немецкой федерации конного спорта, их клевещут и отстраняют направо и налево.

Последней жертвой стал Стефан Унтерландштаттнер, бывший CEO DKB и щедрый спонсор федерации. Его друг Хольгер Вульшнер, активный шоу-jumper и член нынешнего ограниченного президентства федерации, предложил Унтерландштаттнера в качестве нового президента. 62-летний наездник, заводчик и недавний пенсионер принял вызов и имел несколько идей по возрождению стагнирующей федерации.

Но теперь эта тема под запретом, Унтерландштаттнер отказался от своей кандидатуры. Вдруг появился набор фотографий, показывающих, как серый конь Унтерландштаттнера, Карузо, бьется против удил на шоу, явно сопротивляясь. Снимок стал вирусным в Интернете, и объяснение Унтерландштаттнера о том, что он пытался предотвратить столкновение Карузо с препятствием, не было услышано. "Федерация упустила золотую возможность", - взорвался Хольгер Вульшнер и тут же подал в отставку в гневе.

Ситуация критическая

Ситуация ясна как день: никто не хочет или не может руководить? Пока-Martin Richenhagen, босс американской мультинациональной компании, человек слова и не особо популярный среди избирателей, остается единственным кандидатом. Риченхаген, который мог бы наслаждаться своей фермой в Джорджии, кажется, решительно настроен помочь страдающей федерации.

72-летний не делает никаких комментариев в этот напряженный момент. За закрытыми дверями люди задаются вопросом, как долго Риченхаген будет терпеть это испытание. Стефан Унтерландштаттнер, которого отстранили, так думает: "Я просто не могу вынести такой уровень драмы".

Уровень упал до минимума

Уровень внутри немецкой федерации конного спорта, прямо перед их офисом в Варендорфе, где бронзовая статуя Халлы служит напоминанием о лучших временах, уже давно находится на самом низком уровне. Ищутся потенциальные кандидаты на внеочередные выборы в ноябре, но, похоже, никто не хочет занимать эту должность. Имя Михаэля Климке упоминалось, но даже он, якобы, отказался.

Теперь федерация намекнула, что поисковый комитет может получить немного больше времени, чтобы найти кандидата или двух. Сколько бы Мартин Риченхаген воспринял это как оскорбление, он молчит об этом. Кстати, фотография, которая положила конец мечтам Стефана Унтерландштаттнера, также была слита членом поискового комитета.

Несмотря на острую необходимость в новом лидере, потенциальные кандидаты в спортивном мире верховой езды сталкиваются с критикой и отодвигаются в сторону. Уровень внутриневой борьбы в немецкой федерации конного спорта достиг такого уровня, когда спортивный дух и честь кажутся забытыми.

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