- Нехватка учителей в учебных заведениях МВ

Несмотря на попытки Аллена привлечь дополнительных педагогов, многие школы в Мекленбурге-Передней Померании по-прежнему испытывают трудности с обеспечением регулярного обучения из-за нехватки учителей. Министр образования Симоне Ольденбург сообщила, что 24 из 499 общественных школ не смогли провести все запланированные уроки в начале учебного года, по сравнению с 11 школами в предыдущем году. Правительство реализует стратегии, такие как переброска персонала, междисциплинарное обучение и цифровые методы, чтобы быстро восполнить эти пробелы.

Увеличение спроса на учителей

Ольденбург объявила, что 631 учитель присоединился к общественным школам в начале нового учебного года. Ожидается, что в этом году будет назначено около 1000 новых учителей, при этом около 100 вакансий открыто объявлены. В настоящее время в общественных школах работает 11 850 учителей, и если включить частные, то общая численность составляет 13 920, что на 200 больше, чем в предыдущем году. Численность учащихся также выросла на 1200 и составила 164 200.

Только четверть новых сотрудников были бывшими студенческими преподавателями, которые были сразу же трудоустроены после завершения обучения. Примерно 200 квалифицированных педагогов присоединились к системе общего образования через объявления о вакансиях, и 240 были классифицированы как "поздние вливания".

"Факты показывают, что рынок фундаментально подготовленных учителей в стране практически исчерпан. Поэтому мы очень зависим от поздних вливаний. Без них мы были бы в беде", - сказала Ольденбург. Эти individuals тщательно подготовлены и имеют наставников, которые поддерживают их в повседневных задачах. Перед тем, как начать преподавать, поздние вливания проходят трехмесячную подготовительную программу.

Фокус на немецком и математике

Ольденбург подчеркнула инновационные методы преподавания, введенные в этом учебном году. Ученики начальной школы 3-го и 4-го классов теперь имеют дополнительный час немецкого и математики каждую неделю, что требует 60 дополнительных позиций. Также вводится "пояс чтения", чтобы улучшить навыки чтения во всех классах начальной школы.

П persisting teacher shortage

Ольденбург заявила, что решение проблемы нехватки учителей остается серьезной задачей, учитывая национальный спрос. К 2030 году потребуется более 5000 новых учителей, чтобы заменить тех, кто покинет профессию, но ожидается, что из университетов штата выйдет только 2400 выпускников. Таким образом, более половины необходимых учителей придется искать другими способами, но министр подчеркнула важность избегания "похищения" из других федеральных земель. Самые большие кадровые пробелы ожидаются в сельских школах, поэтому набор персонала на такие должности будет интенсифицирован.

После объявления о росте спроса на учителей количество новых назначений, ожидаемых в этом году, составляет около 1000, при этом некоторые вакансии открыто объявлены. Несмотря на это, Ольденбург отметила, что проблема нехватки учителей сохраняется, особенно в сельских школах, что делает ее серьезной задачей для удовлетворения национального спроса к 2030 году. В начале нового учебного года только четверть новых сотрудников были бывшими студенческими преподавателями, что подчеркивает зависимость от поздних вливаний для восполнения нехватки учителей.

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