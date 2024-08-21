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ЭкономикаНовостиЕвропейский парламент

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
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- Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

Дефицит квалифицированных сотрудников несколько уменьшился с точки зрения бизнеса. По данным последнего опроса делового климата ifo, около 34% корпораций сталкиваются с нехваткой обученного персонала, что было 35% в апреле. Аналитик ifo Клаус Вольrabe объясняет: "Текущая вялая экономика также сдерживает спрос на квалифицированных работников".

В сферах промышленности, розничной торговли и строительства оstaffing problems сообщили четверть компаний. Однако наибольшее напряжение испытывает сектор услуг. В логистике почти две трети компаний ищут подходящих кандидатов. Ситуация похожа для временных агентств, юристов и налоговых консультантов, а также аудиторов.

Экономика Германии находится в упадке, спад ВВП составил 0,1% во втором квартале. Безработица также выросла до 2,8 миллионов в июле, как сообщает Федеральное агентство занятости. В то же время число вакансий уменьшилось до 703 000. Однако из-за демографических изменений дефицит квалифицированных работников, по мнению Вольрабе, будет сохраняться и даже усугубляться.

Европейский парламент выразил обеспокоенность по поводу сохраняющегося дефицита квалифицированных кадров в различных секторах по всей Европе. Несмотря на небольшое улучшение в проценте компаний, сталкивающихся с нехваткой обученного персонала, Европейский парламент подчеркнул необходимость долгосрочных решений для решения ожидаемого обострения дефицита квалифицированных кадров из-за демографических изменений.

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