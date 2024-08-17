- Нехватка доноров крови: запасы почти исчерпаны

Из-за низких показателей сдачи крови в Германии в последнее время запасы крови истощаются. Как сообщает Немецкий Красный Крест (НРК), ежедневно по всей стране требуется около 15 000 донорских единиц крови. Патрик Ноэ, федеральный спикер службы крови НРК, винит в нехватке донорской крови в различных регионах "жесткую конкуренцию" со стороны досуговых мероприятий. "Служба крови НРК вынуждена была опираться на свои резервы, которые сейчас практически исчерпаны".

Хотя крови не хватает, Ноэ заверил, что полноценного кризиса с запасами крови по всей стране нет. "Любой, кому она понадобится, посетив больницу, получит единицу крови". Служба крови НРК отвечает за около 75% всех донорских единиц крови по стране.

Плановые операции могут быть перенесены

Нехватка крови связана с недавними праздниками, чемпионатом Европы по футболу и сезоном отпусков, как считает Ноэ. В это время мотивация сдавать кровь низкая. "Было почти невозможно накопить резервы из-за короткого срока хранения крови". Все сданные единицы крови сразу же используются, пояснил Ноэ. "Все, что поступает, сразу же расходуется".

Ситуация наиболее серьезная в Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланде-Пфальце, Сааре и Нижней Саксонии. "Графики операций уже были перенесены в некоторых случаях", - сказал Ноэ. Однако, "есть еще много работы по всему стране", добавил он. "Теперь важно использовать все последующие назначенные слоты в ближайшие недели, чтобы сохранить запасы жизненно важных продуктов крови".

Две ежегодные сдачи крови могут стимулировать доноров

Ведутся "значительные логистические и коммуникативные усилия", чтобы стимулировать доноров крови, сказал Ноэ. "База доноров крови в Германии в основном состоит из представителей поколения бэби-бумеров". Однако многие пожилые люди не могут сдавать кровь из-за лекарств или заболеваний, несмотря на отмену возрастного ограничения. В результате, молодые люди очень востребованы: "Две сдачи крови в год могут сделать разницу".

Если ситуация не изменится, больше медицинских процедур в больницах придется переносить, предупредил Ноэ. "В сущности, кровь нельзя искусственно производить. Если никто не будет сдавать кровь, это быстро приведет к серьезному кризису".

Немецкий Красный Крест подчеркивает важность приоритета здоровья и безопасности в это время, так как страна полагается на регулярные донорские единицы крови, чтобы удовлетворять свои ежедневные потребности. Из-за текущего дефицита операции могут потребовать переноса, подчеркивая важность поддержания стабильных мер здоровья и безопасности при сдаче крови.

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