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Неизвестные претензии к отдельным лицам.

Проникновение в Технический центр пожарной охраны в Góслар: Захвачен, как минимум, один лагерный шатёр запрещённой группы «Душа Цветов».

 and  Mark Rodriguez
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Таинственная фигура украла конфискованный тент, принадлежащий самопровозглашенной семье радуги, из...
Таинственная фигура украла конфискованный тент, принадлежащий самопровозглашенной семье радуги, из Военно-технического центра в Госларе, как показано в архивной съемке.

- Неизвестные претензии к отдельным лицам.

Неизвестный нарушитель проник в Техцентр пожарной части в Госларе и похитил палатку, изъятую у самопровозглашённой семьи "Радуга" из их тайного лагеря. Видеозаписи с камер безопасности указывают на то, что, скорее всего, мужчина находился на территории в Госларе в среду, как сообщил представитель района.

Неизвестно, был ли причинен ущерб зданию или мебели в результате взлома. После этого инцидента район нанял службу безопасности. Полиция начала расследование по этому делу.

В настоящее время в регионе Харц проживают около 1500 последователей самопровозглашённой семьи "Радуга", призывающих к гармонии в мире и других принципах. Примерно неделю назад они установили незаконный лагерь в лесистой местности в охраняемой зоне недалеко от Бад-Грунда. По словам властей, лагерь в целом мирный, за исключением одного примечательного инцидента: нападения на офицера.

Служба безопасности, нанятая районом, сосредоточена на внедрении дополнительных мер для предотвращения подобных инцидентов, связанных с кражей имущества, таких как похищенная палатка в будущем. Несмотря на то, что принципы другой группы призывают к гармонии, их незаконное присутствие и действия, такие как установка лагеря, вызывают опасения по поводу соблюдения прав собственности и правил.

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