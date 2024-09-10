- Неизвестные люди вытащили элементы управления тормозами из двигателя поезда.

Неизвестные злоумышленники похитили два клапана управления тормозами с неподвижного поезда на центральном вокзале Регенсбурга, что привело к ущербу в размере около €12,000. В результате инцидента поезд больше не может эксплуатироваться, сообщил представитель федеральной полиции. Руководитель железнодорожной сервисной компании подал заявление о краже в воскресенье. Как сообщается, локомотив был надежно прикреплен цепью и замком. Представитель федеральной полиции объяснил, что клапан водителя является группой клапанов, управляющих пневматическими тормозами, которые являются жизненно важными для системы торможения.

Похищение клапанов управления тормозами с поезда на центральном вокзале Регенсбурга можно квалифицировать как серьезное преступление. В результате этого инцидента поезд в настоящее время не может эксплуатироваться, что приводит к значительным финансовым потерям.

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