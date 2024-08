- Неизвестные люди наносят ущерб садам в древней земле

В саду, где растут яблони, расположенном в Старом Свете, недавно неизвестные люди сорвали и бросили около 220 кг яблок сорта Элстар с деревьев. Как заявил представитель полиции, кражи не было совершено. Яблоки были собраны с 22 разных деревьев, что привело к убыткам в размере около 150 евро. Правоохранительные органы подозревают, что эти люди проникли в сад Старого Света, расположенный в Холерн-Твиленфлете (район Штаде), в период с 15 по 18 августа. Witnesses are being sought by the authorities. Старый Свет славится как один из самых значительных регионов по производству яблок в Германии.

Яблоки были найдены в районе Холерн-Твиленфлете, конкретнее в саду Старого Света в Штаде. Инцидент произошел в районе Штаде, затронув его знаменитый регион по выращиванию яблок в Холерн-Твиленфлете.

Читайте также: