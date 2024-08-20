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Неизвестный технологический магнат.

Соглашение на миллиард долларов с HP вывело технического магната Майка Линча на глобальную арену, после чего последовал судебный процесс. Миллиардер наслаждается уникальными хобби, сохраняя конфиденциальность.

 and  Lauren Adams
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В 2019 году компания HP подала в суд на Майка Лайнча, что потребовало его участия в лондонском...
В 2019 году компания HP подала в суд на Майка Лайнча, что потребовало его участия в лондонском суде.

- Неизвестный технологический магнат.

С понедельника утром прошлой недели миллиардер и основатель технологической компании Майкл "Майк" Линч из Великобритании пропал без вести после происшествия с яхтой у берегов Сицилии. Его роскошная яхта "Байесиан" перевернулась возле порта Порчелло в Палермо из-за сильного ветра около 5 часов утра.

На борту находилось 22 человека, в том числе 12 пассажиров и 10 членов экипажа. Как сообщает Financial Times, большинство пассажиров, по-видимому, были родственниками и друзьями Линча. Спасательные службы, такие как береговая охрана и пожарные, смогли спасти и высадить на берег 15 человек, в том числе жену Майкла, Анжелу Бакарес. К сожалению, повар яхты трагически погиб в этом инциденте.

Поисково-спасательные работы продолжаются для шестерых оставшихся человек, в том числе 18-летней дочери Линча и Джонатана Блумера, CEO Morgan Stanley, согласно Reuters. Среди пропавших также Кристофер Морвилло, адвокат, который защищал Линча в суде. Приговор по его длительному судебному разбирательству в США был вынесен всего несколько недель назад, и Линч был оправдан.

Продажа Autonomy компании HP

Своей изобретательностью Линч заслужил титул "Британский Билл Гейтс" от британских таблоидов. После основания успешной компании Autonomy в Великобритании в 2011 году компания была продана Hewlett Packard (HP) за $11 миллиардов, что стало историческим поворотным моментом в европейской ИТ-индустрии. Позже она была оценена в €9,94 миллиардов.

Financial Times видит в Линче стойкого предпринимателя, который пережил множество взлетов и падений в своей карьере. После продажи Autonomy он стал глобальной фигурой среди британских CEO. Его достижения в создании успешных программных продуктов и инвестициях в британские стартапы сделали его видным сторонником британской стартап-сцены. Кроме того, он служил внешним директором BBC и членом Совета по науке и технологиям при премьер-министре Дэвиде Кэмероне, где выступал за важность ИИ. В 2006 году он был награжден орденом Британской империи за свой вклад в бизнес.

Недавно скончался со-обвиняемый LP

К сожалению, всего через год после сделки с HP компания HP обвинила Линча и других руководителей Autonomy в завышении стоимости компании на $5 миллиардов перед продажей. Вместо того чтобы признать вину, Линч и его со-обвиняемые оспаривали обвинения HP в суде в течение 12 долгих лет. Линча экстрадировали в США, где он провел год под домашним арестом в Сан-Франциско. finally, в июне присяжные признали Линча и его соучастника Стивена Чемберлена невиновными по всем пунктам. К сожалению, Чемберлен, бывший вице-президент Autonomy по финансам, скончался в Великобритании всего два дня назад после несчастного случая во время бега.

Родившийся в Ирландии в 1965 году, Линч вырос в скромной семье, где его отец был пожарным, а мать - медсестрой. В 1986 году он получил стипендию в Банкрофтовскую школу в Лондоне. К концу того же года он поступил в престижный Кембриджский университет, где изучал физику, математику и биохимию, в итоге получив докторскую степень в области математической обработки данных.

Первое деловое предприятие Линча

Во время обучения в Кембридже в качестве аспиранта Линч основал свою первую компанию с £2000 ссуды от менеджера музыкальной группы, согласно The Guardian. В то время он был страстным поклонником музыки. Компания, Lynch Systems Ltd, разрабатывала аудиопродукты для музыкальной индустрии. В 1991 году он основал Cambridge Neurodynamics с акцентом на биометрической технологии распознавания отпечатков пальцев.

Autonomy, программная компания, официально запустилась в 1996 году как спин-офф от Cambridge Neurodynamics с поддержкой Private-Equity группы Apax. Линч и его соратники, Дэвид Табизел и Ричард Гант, предлагали бизнесу программное обеспечение для эффективного управления и использования растущего хаоса цифровых данных.

Интерес Линча к овцам и модели trains

Несмотря на свой профессиональный успех, личная жизнь Линча остается в основном неизвестной. Вместе со своей женой у него две дочери. Линч выразил интерес к соревнованиям по пастушьей собаке и посвятил себя сохранению редких пород скота, согласно The Guardian. И, что интересно, он любит разводить кои карпов и коллекционировать модели поездов на своей усадьбе в юго-восточной Англии.

Несмотря на происшествие с яхтой, роскошная яхта "Байесиан" Майкла Линча известна в морских кругах. 18-летняя дочь Линча и его кои карпы в настоящее время находятся в поисково-спасательных операциях вместе с Джонатаном Блумером и Кристофером Морвилло.

Поисковые группы обследуют воды у берегов Сицилии в поисках признаков жизни, связанных с затонувшим судном яхты-tech магната Майка Линча.

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