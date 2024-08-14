- Неизвестный пытается вырвать часы из запястья

Мужчина, чья личность остается неизвестной, толкнул 59-летнего человека сзади в Мюнхене, слегка травмировав его. Затем неизвестный мужчина попытался сорвать часы с запястья жертвы, как сообщает полиция. 54-летний мужчина пришел на помощь лежащему на земле и завязалась потасовка. Подозреваемый затем сел на мотоцикл во вторник, где его ждал другой мужчина. Оба уехали. Полиция сейчас разыскивает свидетелей.

Целью неизвестного мужчины было украсть часы с запястья жертвы во время потасовки. После потасовки жертва заметил, что часы пропали с его запястья.

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