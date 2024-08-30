Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Неизвестный подстрекатель к физическому нападению на уличного ходящего

Индивидуум прогуливается по Мюнхену, когда из-за угла появляется автомобиль. Из машины выходит человек, догоняет пешехода и валит его на землю. Власти ищут свидетелей инцидента.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Полиция преследует трудноуловимого виновника, скрывшегося в укрытие.
Полиция преследует трудноуловимого виновника, скрывшегося в укрытие.

- Неизвестный подстрекатель к физическому нападению на уличного ходящего

Неизвестный преступник оставил свою жертву, 67-летнего джентльмена, в трудном положении после того, как нанес ему жестокий удар по голове в Мюнхене 13 августа. Таинственный мужчина выпрыгнул из автомобиля и погнался за мужчиной, прежде чем нанести травмирующий удар. В соответствии с полицейскими отчетами.

Пожилой мужчина упал на землю, получив серьезные травмы головы и лица. Медики быстро доставили его в больницу для лечения. Подозреваемый затем скрылся после нападения. Причина жестокого акта остается неизвестной.

Местная полиция начала расследование нападения, стремясь идентифицировать и задержать подозреваемого. Несмотря на интенсивные усилия, преступник все еще находится на свободе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.
Федеральные земли Германии

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.

Соседи, по сообщениям, спорят из-за чрезвычайно громкого шума. Когда tensions escalate, правоохранительные органы прибывают на место, в результате чего был убит собака.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"
Федеральные земли Германии

Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"

Хайденхайм obtains завидную ничью в розыгрыше, что приносит им домашний матч против престижного лондонского клуба в групповом этапе Лиги конференций. Кроме того, планируются визиты команд из Швейцарии и Словении.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После кражи сотрудники правопорядка задержали двоих подозреваемых.
Федеральные земли Германии

Двое задержаны в связи с ограблением в Верльте.

Насильники проникли в жилое помещение и причинили вред пожилым жителям, в результате чего 83-летний человек получил серьезные травмы. Правоохранительные органы успешно идентифицировали подозреваемых.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Медицинские учреждения, офисы поставщиков здравоохранения и мобильные единицы здравоохранения несут...
Политика

Предстоящее начало программы вакцинации против полиомиелита в Газе

В Somme воскресенье планируется вакцинировать примерно 640 000 детей в nördlichen ГКП против высоко заразного вируса. Временное перемирие назначено в зоне конфликта, чтобы облегчить иммунизацию против полиомиелита.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно