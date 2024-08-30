- Неизвестный подстрекатель к физическому нападению на уличного ходящего

Неизвестный преступник оставил свою жертву, 67-летнего джентльмена, в трудном положении после того, как нанес ему жестокий удар по голове в Мюнхене 13 августа. Таинственный мужчина выпрыгнул из автомобиля и погнался за мужчиной, прежде чем нанести травмирующий удар. В соответствии с полицейскими отчетами.

Пожилой мужчина упал на землю, получив серьезные травмы головы и лица. Медики быстро доставили его в больницу для лечения. Подозреваемый затем скрылся после нападения. Причина жестокого акта остается неизвестной.

Местная полиция начала расследование нападения, стремясь идентифицировать и задержать подозреваемого. Несмотря на интенсивные усилия, преступник все еще находится на свободе.

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