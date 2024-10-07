Неизвестная знаменитость подала иск в суд, пытаясь опровергнуть обвинения в сексуальных домогательствах до возможного судебного разбирательства с обвинителем.

В необычном правовом споре неизвестный истец, который называет себя "известной личностью и общественным деятелем, проживающим в Теннесси", требует от федерального суда в Миссисипи признать ложными обвинения в сексуальных домогательствах и запретить их дальнейшую публикацию - даже до подачи иска. Истец заявил, что ответчик пытается вымогать и клеветать на него с помощью "ложных утверждений", которые серьезно повредят его репутации и карьере.

Иск истца, поданный в середине сентября, побудил ответчика на этой неделе оспорить попытки знаменитости сохранить анонимность.

Обвиняемая, указанная в судебных документах как "Джейн Доу", просит суд отклонить просьбу высокопоставленного "Джона Доу" выступать под псевдонимом, утверждая, что он "предполагаемый сексуальный преступник", который не должен получать особое отношение.

"Мистер Доу считает, что он имеет право на ту же защиту, что и жертвы - не для предотвращения ненужной травматизации, а для сохранения своей знаменитости 'репутации'," - написал адвокат Джейн Доу в отзыве на этой неделе. "Наша гражданская судебная система предназначена для разрешения споров и предоставления пострадавшим средств правовой защиты. Она должна быть ровной площадкой. Система не предназначена для того, чтобы позволять богатым правонарушителям избегать сексуальных assault жертв, пытающихся привлечь к ответственности виновных. Именно это мистер Доу просит суд помочь ему сделать".

Адвокат Джона Доу не ответил на запрос CNN.

'Известная личность и общественный деятель'

Кроме того, что в своем заявлении он описан как "известная личность и общественный деятель, проживающий в Теннесси", никакой дополнительной информации о Джоне Доу не было раскрыто. В заявлении Джейн Доу она идентифицирует его как того, у кого "миллионы поклонников" и "много миллионные ресурсы".

Доу в своем заявлении описывает себя как "профессионального визажиста и стилиста, который работал в музыкальной индустрии" в течение более трех десятилетий. Она заявила, что работала "периодически" для Доу в течение 15 лет и делала ему прическу и макияж, а также его жены.

В своем меморандуме Роуэй заявила, что планирует публично подать свой иск на этой неделе - в котором она идентифицирует знаменитость как ответчика - в соответствии с Законом Калифорнии о сексуальном насилии и сокрытии ответственности.

В своем иске Доу утверждает, что адвокат Роуэй отправил ему "конфиденциальное" письмо с требованиями, в котором "выдвигаются обвинения в сексуальном 'приручении', создании сексуально враждебной рабочей среды, нежелательном сексуальном прикосновении и сексуальном assault", после того как он отклонил просьбу Роуэй о "зарплате и медицинских льготах".

В своем заявлении Роуэй утверждает, что Доу делился своими сексуальными фантазиями с ней, хватала ее за грудь, однажды вышел из душа голым и заставил ее прикоснуться к нему, и изнасиловал ее во время рабочей поездки в Лос-Анджелес в 2019 году.

Доу утверждает, что Роуэй пытается вымогать у него миллионы долларов через "ложные, непристойные обвинения" и "неприемлемое поведение".

"Обвинения ответчика неверны", - говорится в иске Доу. "Ответчик прекрасно знает, какой значительный, невосполнимый ущерб причинят его репутации как порядочного и заботливого человека, а также его семье и карьере, если она выполнит свою угрозу 'публично подать' свой fabriкованный иск".

Знаменитый истец также утверждает в своем иске, что его обвинитель якобы "планировал нанять кого-то, чтобы убить ее", что он опровергает.

Иск Доу требует от суда признать обвинения в сексуальных домогательствах ложными, взыскать компенсационные и штрафные убытки и запретить дальнейшую публикацию этих утверждений.

Согласно заявлению Роуэй, знаменитость подала свой иск после того, как узнала, что ее обвинитель планирует публично подать свой собственный иск, что последовало после попытки урегулировать вопрос в частном порядке.

"Мистер Доу начал это безосновательное дело после того, как узнал, что мисс Роуэй планирует привлечь его к ответственности за его поведение и сексуальное насилие", - говорится в заявлении. Адвокат Роуэй написала, что предварительное подача знаменитости своего иска является "очевидной попыткой дальнейшего контроля и запугивания своей сексуальной assault жертвы".

"Мистер Доу отчаянно пытается предотвратить узнавание миллионами своих поклонников о ужасных вещах, которые он сказал и сделал с regards к младшему сотруднику женского пола, который ничего не заслужил такого обращения", - сказал его адвокат в судебных документах на этой неделе.

Заявление истца о том, чтобы выступать под псевдонимом, требует одобрения суда.

'Значительное препятствие'

Юридические эксперты считают, что знаменитому истцу вряд ли удастся выиграть это дело, поскольку аргумент о репутационном ущербе не достаточно силен, учитывая, что большинство судебных разбирательств содержат какой-то аспект стыда или унижения.

"Судьи, как правило, склонны к прозрачности и не любят скрывать судебные разбирательства от общественного внимания - за исключением веских причин", - сказал CNN юридический аналитик Джоey Jackson. "Сокрытие обвинений от общественного внимания крайне нежелательно. Поэтому суд, скорее всего, откажется от любой попытки заставить участников судебного процесса бороться анонимно. Знаменитость здесь сталкивается с серьезным препятствием для сохранения этого вдали от общественного внимания".

Джексон добавил, что любой обвиняемый может подать встречный иск о клевете.

"Это средство для тех, кто сталкивается с ложными обвинениями - не скрывать это от общественности", - сказал он.

При контакте с CNN адвокат женщины Дуглас Х. Вигдор сказал, что предварительное заявление было "непреcedented попыткой манипулирования судебной системой", чтобы избежать публичного упоминания.

Наша судебная система должна быть открытой, и, судя по моему опыту, предъявление обвинений в сексуальных домогательствах часто побуждает больше людей, которые тайно пережили такое насилие, заговорить. Мне повезло сотрудничать с храбрыми жертвами на протяжении всей моей карьеры, которые нашли в себе мужество инициировать изменения, публично сообщая о своих опыте и травме, и в этом случае мы именно этого и планируем сделать.

Юридическая команда знаменитости утверждает, что общественный резонанс вокруг этих обвинений может существенно повлиять на их карьеру в шоу-бизнесе, ссылаясь на их статус "известной личности и общественного деятеля". Высокопрофильный характер дела может потенциально оттолкнуть поклонников и поставить под угрозу будущие возможности в индустрии развлечений.

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