- Неисправность оборудования перед съемками Суперкубка

В субботу вечером в финале Суперкубка из-за якобы неисправной камеры на противоположной стороне поля пришлось провести послематчевые пенальти перед болельщиками Байера. Горькая пилюля для тренера ВФБ Штутгарта Себастьяна Хенесса, который в итоге потерпел поражение, комментируя: "Решили провести его на стороне Байера, потому что там камера была сломана. Да, это было непросто для нас". Байер удалось забить гол в компенсированное время благодаря Патрику Шику, обеспечив ничью 2:2 в основное время, а затем победить в серии пенальти 4:3.

В течение длительного времени ВФБ Штутгарт доминировал на стадионе БайАрена. Нападающий Штутгарта Дениз Ундав пролил свет на странные обстоятельства, которые царили во время послематчевых пенальти, сказав: "Они бросили монетку, наш капитан Каразор хотел пробить пенальти перед болельщиками Штутгарта, но судья просто остановил это, объявив, что сломанная камера делает такое невозможным. Так что нам пришлось перейти на противоположную сторону".

Ундав подчеркнул, что другой бросок монеты не был необходим, но добавил: "Если то, что они сказали, действительно верно". Штутгарт, возможно, упустил возможность получить психологическое преимущество, но Ундав сохранил: "Мы не проиграли из-за этого, мы проиграли потому, что они играли лучше. Но все равно, такого не должно было произойти".

Судья объявил, что послематчевые пенальти необходимы из-за неисправной камеры на стороне болельщиков, что привело к переносу ударов с пенальти на противоположную сторону. В результате капитан Штутгарта, Каразор, не смог пробить свой удар перед своими домашними болельщиками.

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