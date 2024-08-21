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Федеральные земли ГерманииНовостиЛандтаг

Неиспользуемое полицейское программное обеспечение в настоящее время не внедрено в Баварии еще

Недавно законодательный орган Баварии поддержал спорный инструмент расследований для полиции. Несмотря на то, что программное обеспечение уже доступно, оно еще не использовалось.

 and  Ksenia Johnson
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Получение программного обеспечения от американской компании Palantir обошлось в пять миллионов...
Получение программного обеспечения от американской компании Palantir обошлось в пять миллионов евро.

- Неиспользуемое полицейское программное обеспечение в настоящее время не внедрено в Баварии еще

После внесения необходимых законодательных поправок Ландтагом, новое программное обеспечение полиции Баварии все еще не активировано. Представитель Баварского государственного уголовного управления (ЛКА) заявил, что программа "фактически готова", но они ждут заявления уполномоченного по защите данных в течение шести недель, прежде чем офицеры смогут использовать его впервые, как предписано Законом о полицейской службе (ПАГ). "Мы все еще ждем этого периода", - сказал спикер ЛКА.

Пока не активирован аварийный пункт

Спикер ЛКА упомянул, что офицеры могут уведомить уполномоченного по защите данных об использовании только постфактум в случаях непосредственной опасности. "Однако такого случая еще не было", - добавили они.

По словам государственного уголовного управления, кросс-процедурная исследовательская и аналитическая платформа (ВеРА) предназначена для использования в серьезных и тяжких преступлениях для предотвращения будущих правонарушений. Это включает в себя организованную торговлю наркотиками, группы телефонного мошенничества, потенциальные террористические атаки, половые преступления, детскую порнографию и подобные случаи.

Программное обеспечение для доступа к большим объемам данных

ВеРА разработана для доступа и анализа больших объемов данных из различных секторов баварской полиции, облегчая следователям обнаружение связей и объединение информации об одном и том же лице из нескольких источников. Ранее следователям приходилось вручную анализировать несколько систем и сравнивать результаты, что могло занять несколько дней.

Введение программного обеспечения подверглось критике из-за опасений, что данные полиции могут быть переданы в США через американского производителя Palantir. После проверки исходного кода программы не было найдено никаких признаков скрытых бэкдоров. Тем не менее, защитники данных возражали против доступа полиции к данным, собранным по другим причинам.

Верховный уполномоченный по защите данных Баварии Томас Петри выразил обеспокоенность возможным нарушением так называемого принципа целевого назначения. СДПГ в Ландтаге Баварии рассматривает возможность подачи иска в Конституционный суд по этому вопросу.

Ландтаг в Баварии внес необходимые поправки, чтобы активировать спорное новое программное обеспечение полиции, но оно все еще неактивно из-за шестинедельного ожидания заявления уполномоченного по защите данных. Несмотря на то, что упоминалось, что офицеры могут уведомить об использовании в критических ситуациях, такого случая еще не было в Баварии.

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