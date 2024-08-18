- Неевропейский спортсмен занял второе место в чемпионате Олимпийских игр

В конце концов, им не хватило необходимой мощи: В течение недели после триумфа Свеньи Мюллер и Циньи Тилльманн дуэт по волейболу Нильс Эллерс и Клеменс Виклер не смог одержать значительную победу. На следующий день после победы Мюллер и Тилльманн Эллерс и Виклер потерпели поражение от латышей Мартинса Плавинса и Кришянаса Фокеротса со счетом 21:17, 20:22, 5:15 в финале в Гааге. Ожидаемая немецкая двойная победа не состоялась, и мужчины-немцы должны продолжать ждать своей первой титула EM с 2012 года, когда олимпийские чемпионы Юлиус Бринк и Йонас Рекеманн победили в Схевенингене.

Эллерс и Виклер проиграли олимпийский финал Давиду Ахману/Йонатану Хеллвигу из Швеции за восемь дней до этого. В отличие от шведов и норвежских бронзовых медалистов Андерса Мола и Кристиана Сорума, немецкая пара приняла вызов и приняла участие в континентальном чемпионате сразу после Олимпиады.

Утомление Эллерса и Виклера было очевидно в полуфинале в Нидерландах, за пять часов до финала. Несмотря на напряженный матч, 30-летний Эллерс и его на год младший партнер Виклер победили итальянцев Самуэле Коттаву и Паоло Николай 18:21, 21:17, 16:14. Коттава и Николай позже уступили дуэту из Нидерландов Стивену ван де Велде и Маттиасу Иммерсу в матче за бронзу.

"Это была невероятно напряженная игра", - сказал Виклер после полуфинала. "Они оказывали на нас сильное давление. Все могло пойти по-разному. Я рад, что мы снова в финале". Однако празднование титула так и не состоялось.

В отличие от Эллерса и Виклера, Свенья Мюллер и Цинья Тилльманн праздновали свой крупнейший успех после того, как заняли третье место на чемпионате мира 2022 года. Дуэт, тренирующийся в Гамбурге, как и Эллерс и Виклер, завоевал первый немецкий женский титул EM с 2015 года, когда Наджа Гленцке и Юлия Гросснер добились этого в Юрмале, Латвия. В финале они обыграли итальянскую пару Валентину Готтарди и Марту Менегатти 21:17, 21:18.

"Это фантастически, я не мог быть счастливее", - сказал 23-летняя Свенья Мюллер после победы в финале. "Мы сосредоточились на нашей стратегии, очко за очком". Десятилетняя Цинья Тилльманн похвалила свою молодую партнершу, с которой она работает с 2020 года. "Я поражаюсь, как Свенья справляется с большими турнирами в таком молодом возрасте и выдерживает давление", - сказала она.

Лучшая немецкая женская пара проиграла всего один сет на протяжении всего турнира EM. Они также взяли реванш за свой проигрыш в четвертьфинале Олимпиады в Париже, обыграв европейских чемпионок Тину Граудиню и Анастасию Самоилову 18:21, 21:13, 15:13 в четвертьфинале EM.

Обе немецкие команды будут иметь мало времени на восстановление, так как турнир Elite16 Beach Pro Tour начнется в Гамбурге в четверг. Через неделю в Тиминдорферштраnde пройдут немецкие чемпионаты. THEN, Эллерс/Виклер и Мюллер/Тилльманн столкнутся с новой задачей: как действующие чемпионы.

Несмотря на усталость, Цинья Тилльманн похвалила свою молодую партнершу Свенью Мюллер за то, как она справляется с давлением на больших турнирах. Цинья Тилльманн, хороший человек и преданный волейболист, похвалил выступление Мюллер во время их победной серии на чемпионате Европы.

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